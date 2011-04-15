Инвестпрограмма Роснефти в 2017 году составит 1.1 трлн руб.

На 2017 год Роснефть планирует инвестиционную программу в объёме 1.1 трлн руб. Об этом в ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Роснефти Игорь Сечин, сообщается на сайте нефтяной компании.



Приоритетом для компании будет развитие новых перспективных месторождений в России: Сузунского, Лодочного, Русского, Куюмбинского, Юрубчено-Тохомского, Среднеботуобинского (проект Таас-Юрях) месторожений, а также газовых активов: "Роспана", "Харампура", Кынско-Часельского месторождения. На 2018 год планируется инвестпрограмма в объёме примерно 1.3 трлн руб.



И.Сечин доложил В.Путину, что Роснефть продолжает работать с традиционными международными партнёрами и привлекает новых. Компания активно сотрудничает с индийскими нефтяными корпорациями, в том числе ONGC, развивает отношения с BP, Exxon, Statoil, Eni.



И.Сечин также доложил, что общий объём выплат Роснефти в бюджет составил в 2016 году свыше 3 трлн руб. с учетом средств, поступивших от приватизации. По предложению И.Сечина В.Путин согласился принять в Кремле инвесторов – участников приватизационной сделки: представителей швейцарского нефтетрейдера Glencore, Катарского инвестиционного фонда и итальянского банка Intesa, которые проинформируют Президента России о перспективах работы с Роснефтью.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.



"AK&M" от 24.01.2017