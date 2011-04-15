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24/01/2017
11:16

Московская Биржа понизила уровень листинга облигаций тринадцати эмитентов

Московская Биржа 23 января 2017 года приняла решение понизить уровень листинга облигаций тринадцати эмитентов в связи с тем, что они лишились признанных в соответствии с регулированием кредитных рейтингов, достаточных ранее для поддержания листинга в высшем котировальном списке Московской Биржи. Об этом говорится в сообщении биржи.

Облигации двух эмитентов переведены из котировального списка первого уровня в котировальный список второго уровня.

Облигации одиннадцати эмитентов переведены из котировального списка первого уровня в третий уровень (некотировальную часть списка).

Изменения в котировальных списках вступают в силу 31 января 2017 года.

Все обозначенные выпуски облигаций имели рейтинг ниже требуемого или от одного из рейтинговых агентств (ООО "Национальное рейтинговое агентство", НАО "Рус-Рейтинг" и ЗАО "Рейтинговое агентство AK&M"), которые с 13 января 2017 года не входят в реестр кредитных рейтинговых агентств, утверждаемый Банком России.


"AK&M" от 24.01.2017
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