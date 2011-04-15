Московская Биржа понизила уровень листинга облигаций тринадцати эмитентов

Московская Биржа 23 января 2017 года приняла решение понизить уровень листинга облигаций тринадцати эмитентов в связи с тем, что они лишились признанных в соответствии с регулированием кредитных рейтингов, достаточных ранее для поддержания листинга в высшем котировальном списке Московской Биржи. Об этом говорится в сообщении биржи.



Облигации двух эмитентов переведены из котировального списка первого уровня в котировальный список второго уровня.



Облигации одиннадцати эмитентов переведены из котировального списка первого уровня в третий уровень (некотировальную часть списка).



Изменения в котировальных списках вступают в силу 31 января 2017 года.



Все обозначенные выпуски облигаций имели рейтинг ниже требуемого или от одного из рейтинговых агентств (ООО "Национальное рейтинговое агентство", НАО "Рус-Рейтинг" и ЗАО "Рейтинговое агентство AK&M"), которые с 13 января 2017 года не входят в реестр кредитных рейтинговых агентств, утверждаемый Банком России.





"AK&M" от 24.01.2017