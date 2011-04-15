Минкомсвязи: услуги связи в России становятся одними из самых дешевых в мире

В рейтинге 2016 года "Индекс готовности к сетевому обществу" Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия заняла второе место в мире по уровню доступности услуг сотовой связи и десятое место в мире по уровню доступности услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет, на один пункт опередив США, которые заняли 11-е место. Об этом сообщило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.



По данным "Индекса готовности к сетевому обществу" за 2016 год Россия по уровню доступности цен на услуги связи также опередила целый ряд крупных развитых стран мира. Так, согласно рейтингу, цены на услуги сотовой связи в России оказались ниже, чем в Индии, где цены на мобильную связь связи из-за высокого уровня конкуренции традиционно считаются одними из наиболее низких в мире. В том же рейтинге Финляндия заняла 12 место, Германия - 27-е, Корея - 35-е. Россию в рейтинге доступности цен на услуги связи опередил только Гонконг, который по площади сопоставим с Москвой, а по населению отстает от Москвы более чем в два раза, заявляет Минкомсвязи.



На фоне позитивных изменений на рынке мобильной связи, цены на услуги ШПД сохранились на весьма привлекательном уровне. В 2016 году Россия по итогам рейтинга опередила Японию, которая заняла 21-е место, Францию (37-е), Грецию (47-е). Для сравнения, цены на услуги ШПД в странах БРИКС остаются достаточно высокими: Бразилия - 14-е место, Индия - 36-е, ЮАР - 61-е, Китай - 68-е, подчеркивает Минкомсвязи.



Напомним, РФ участвует в "Индексе готовности к сетевому обществу" с 2012 года. За пять лет Россия продвинулась в рейтинге на 15 мест - с 56 по 41.





"AK&M" от 24.01.2017