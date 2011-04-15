Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро с 25 по 30 января будет закрыт

Движение поездов на участке "Парк Победы" - "Деловой центр" московского метро будет прекращено с 25 по 30 января 2017 года. Об этом говорится в сообщении метрополитена.



На время завершающей стадии работ для пассажиров будут закрыты станция "Деловой центр" и переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная". Станция "Парк Победы" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.



В течение этого времени специалисты выполнят подключение необходимого технологического оборудования и проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка "Парк Победы" - "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.



Новый участок Калининско-Солнцевской линии планируется открыть в феврале. Западный радиус Калининско-Солнцевской линии стал доступен пассажирам 31 января 2014 года, когда поезда начали курсировать между станциями "Деловой центр" и "Парк Победы".



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



Больше половины станций метро испытывают суммарную суточную нагрузку более 50 тыс. пассажиров. Самыми загруженными являются станции "Выхино", "Юго-Западная", "Новогиреево", "ВДНХ", "Кузьминки", "Речной вокзал", "Тушинская", "Щёлковская", "Китай-город".





"AK&M" от 24.01.2017