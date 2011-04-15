Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/01/2017
11:32

Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро с 25 по 30 января будет закрыт

Движение поездов на участке "Парк Победы" - "Деловой центр" московского метро будет прекращено с 25 по 30 января 2017 года. Об этом говорится в сообщении метрополитена.

На время завершающей стадии работ для пассажиров будут закрыты станция "Деловой центр" и переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная". Станция "Парк Победы" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В течение этого времени специалисты выполнят подключение необходимого технологического оборудования и проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка "Парк Победы" - "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии планируется открыть в феврале. Западный радиус Калининско-Солнцевской линии стал доступен пассажирам 31 января 2014 года, когда поезда начали курсировать между станциями "Деловой центр" и "Парк Победы".

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.

Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

Больше половины станций метро испытывают суммарную суточную нагрузку более 50 тыс. пассажиров. Самыми загруженными являются станции "Выхино", "Юго-Западная", "Новогиреево", "ВДНХ", "Кузьминки", "Речной вокзал", "Тушинская", "Щёлковская", "Китай-город".


"AK&M" от 24.01.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100