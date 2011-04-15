Банк "Восточный" заморозил переговоры о слиянии с Кредит Европа Банком. Об этом заявил председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, передает RNS.



"С Кредит Европа Банком переговоры заморожены. Сейчас ничего не происходит в этом направлении", - сказал он.



В результате объединения планировалось создать опорный банк для малого и среднего бизнеса. Кредит Европа Банк принадлежит турецкой Fiba Group. По словам представителей банка, проблемы в переговорах возникли после ухудшения отношений России и Турции в 2015 году.



"Акционеры "Кредит Европы" хотели продавать "Кредит Европу". Потом желание начало гаснуть в течение 2016 года. Рынок улучшился, многие больше не хотят продавать свои банковские активы. Вот и акционеры "Кредит Европа", как мне кажется, больше не хотят продавать", - сказал А.Кордичев.



АО "Кредит Европа Банк" (ИНН 7705148464) образовано в 1997 году. Банк принадлежит к международной финансовой группе FIBA, осуществляющей свою деятельность в 11 странах мира.



ПАО КБ "Восточный" - один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня.





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