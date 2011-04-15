Ингосстрах возобновил программу перестрахования рисков ответственности судовладельцев на 2017 год с лимитом $1 млрд

СПАО "Ингосстрах" возобновило программу перестрахования рисков ответственности судовладельцев на 2017 год с лимитом $1 млрд. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Программа перестрахования предусматривает широкое покрытие и защищает все риски страхования ответственности судовладельцев, включая ответственность перед пассажирами, членами экипажа, за груз, столкновения, удаление остатков кораблекрушения и загрязнение окружающей среды.



"Таким образом, емкость договора перестрахования ответственности судовладельцев Ингосстраха является самой высокой на российском рынке. Это позволяет компании брать на себя большой объем рисков и успешно урегулировать сложные страховые случаи", - комментирует директор департамента перестрахования Ингосстраха Алексей Савельев, цитируемый в сообщении.



Лидерами программы являются Canopius Syndicate 4444, COF Syndicate 1036, XL Catlin Syndicate 2003 и Hiscox Syndicate 33, имеющие рейтинг A+ по S&P.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 24.01.2017