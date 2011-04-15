Объем ценных бумаг НРД на хранении за 2016 год вырос на 15% до 36.4 трлн руб.

Объем ценных бумаг Национального расчётного депозитария (НРД) на хранении за 2016 год вырос на 15% до 36.4 трлн руб. по сравнению с 2015 годом (31.7 трлн руб.). Об этом говорится в сообщении НРД.



На треть возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, - с 9.2 тыс. в 2015 году до 11.9 тыс. в 2016 году. Почти вдвое выросло количество выпусков иностранных ценных бумаг - до 5.1 тыс. (2.7 тыс. в 2015 году).



Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 1.5 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2015 годом на 50% (1 трлн руб.).



В 2016 году значительно увеличился объем выпусков корпоративных и региональных облигаций, принятых на обслуживание в НРД, достигнув 5 трлн руб. (+70% в сравнении с 2015 годом).



В августе НРД приступил к обслуживанию нового инструмента на российском рынке - коммерческих облигаций. В 2016 году зарегистрировано 6 выпусков коммерческих облигаций объемом более 3.3 млрд руб., а также 2 программы выпусков облигаций на сумму свыше 100 млрд руб.



Количество инвентарных операций в центральном депозитарии выросло на 9% до 2.7 млн в 2016 году против 2.4 млн в 2015 году; из них по итогам биржевых торгов - 2.14 млн в 2016 году против 1.95 млн в 2015 году (+9%), по внебиржевым торгам - 516.4 тыс. операций (489.1 тыс. в 2015 году).



В 2016 году существенно возрос объем внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях "поставка против платежа" (DVP), достигнув 4.5 трлн руб., что почти в 2 раза выше, чем в 2015 году - 2.5 трлн руб.



Важнейшим событием года стало успешное размещение в мае и сентябре Министерством финансов РФ выпуска евробондов на сумму $3 млрд с использованием впервые в истории российского финансового рынка национальной инфраструктуры. Головным депозитарием при размещении обоих выпусков стал НРД.



Национальный расчётный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария Российской Федерации, входит в группу "Московская Биржа". НРД учреждён 27 июня 1996 года. Объём ценных бумаг на хранении на 31 октября 2016 года составил 33.5 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчётным депозитарием и системно значимым репозитарием.







"AK&M" от 24.01.2017