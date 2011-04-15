Число водителей со скидкой по ОСАГО за год выросло на 2.1 млн, РСА

Число водителей со скидкой по ОСАГО за год выросло на 2.1 млн человек, ею пользуются 78% автовладельцев. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.



"Коэффициент бонус-малус (КБМ) меньше 1, то есть скидку за безаварийность по ОСАГО, по итогам 2016 года имеют 78% российских автомобилистов", - сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, цитируемый в сообщении.



По его словам, за прошлый год этот показатель вырос на 9 процентных пунктов. Так, по данным на конец 2015 года скидки имели 46.9 млн человек (69%), тогда как по состоянию на конец 2016 года водителей со скидками насчитывалось уже 49 млн человек (78%). Таким образом, за год число водителей со скидкой увеличилось на 2.1 млн человек.



И.Юргенс добавил, что скидку более 20% (то есть КБМ составляет менее 0.8) по итогам прошлого года имеют 31% автомобилистов (19.5 млн). Максимальную скидку в размере 50% (КБМ 0.5) получили 12.54% водителей (7.9 млн).



Президент союза напомнил, что РСА с 1 декабря 2015 года существенно упростил порядок корректировки КБМ. "Если автовладелец не согласен со значением КБМ, определённым при расчёте стоимости ОСАГО, то он может обратиться в свою страховую компанию по действующему договору или в ту компанию, с которой планирует заключить новый договор, с соответствующим заявлением. Если по итогам проверки будет выявлено, что КБМ действительно применен неверно, компания исправит значение данного коэффициента", - пояснил И.Юргенс.



В 2016 году такой упрощенной процедурой воспользовались почти 834744 автовладельцев - именно столько заявлений поступило в РСА от страховщиков. Применение упрощенной процедуры корректировки КБМ, размещение на сайте РСА ресурса, позволяющего проверить свой КБМ при заключении договора ОСАГО, существенно улучшило сервис для страхователей в сфере ОСАГО и снизило число обращений автовладельцев в РСА с жалобами на некорректное применение КБМ.



В связи с этим РСА зафиксировал в 2016 году почти двойное снижение числа обращений по вопросу применения этого коэффициента.



Президент союза отметил, что РСА призывает автовладельцев активно пользоваться упрощенной процедурой. Кроме того, союз в дальнейшем планирует выступать с предложениями по совершенствованию применения коэффициента "бонус-малус".



И.Юргенс обратил внимание автовладельцев на необходимость своевременного предоставления данных об изменениях, которые были внесены в документы, используемые при составлении договора ОСАГО, например, если это касается смены паспортных данных или водительского удостоверения. При отсутствии корректной информации система АИС РСА не сможет правильно рассчитать коэффициент. Так, при изменении фамилии АИС не найдёт первоначальные данные и КБМ автоматически будет равен 1, как для нового водителя.



Другим случаем, когда коэффициент может быть повышен, является ситуация, при которой водитель вписан в несколько полисов ОСАГО, среди которых есть и с "плохой" историей. Потерей повышающего коэффициента чреват и существенный перерыв в страховании или приобретение фальшивого полиса ОСАГО, также пояснил И.Юргенс.



Коэффициент "бонус-малус" (КБМ) - коэффициент, влияющий на стоимость полиса (повышающий или понижающий в зависимости от наличия или отсутствия страховых случаев в предыдущие периоды страхования).



"AK&M" от 24.01.2017