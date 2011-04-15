Yahoo! отложила сделку по слиянию с Verizon

Компания Yahoo! объявила, что сделка по продаже её основных активов компании Verizon откладывается на несколько месяцев и предположительно будет закрыта во II квартале 2017 года. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



"Yahoo! продолжает работать с Verizon по планированию слияния для продажи своего основного бизнеса", — приводит AFP заявление компании. Изначально стороны рассчитывали закрыть сделку в I квартале текущего года.



Ранее Yahoo! объявила о переменах, грядущих после завершения сделки с Verizon: компания расстанется со своим гендиректором Мариссой Майер и рядом других топ-менеджеров, а кроме того, сменит название на Altaba, что будет отражать актуальную ситуацию в самой компании.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"