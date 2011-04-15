Кабмин изменил порядок предоставления субсидий на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Правительство РФ изменило порядок предоставления субсидий на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Предусмотрено дополнительное направление, по которому возмещается часть прямых понесённых затрат, - создание сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями свиноводческих комплексов.



Ранее Правительство утвердило Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.



Правилами предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (плодохранилищ, картофелехранилищ (овощехранилищ), тепличных комплексов, животноводческих комплексов молочного направления (молочная ферма), в том числе специализированных ферм и (или) площадок по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород, селекционно-генетических центров в животноводстве, селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, оптово-распределительных центров, свиноводческих комплексов), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий.















"AK&M" от 24.01.2017