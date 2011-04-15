РЖД могут сохранить свою долю в ТрансКонтейнере

ОАО "Российские железные дороги", владеющее через АО "ОТЛК" 50% плюс 2 акциями ПАО "ТрансКонтейнер", продолжает обсуждать изменение своей доли в уставном капитале железнодорожного контейнерного оператора. Как сообщает издание "Коммерсант", в настоящее время монополия полагает, что выгоднее всего сохранить текущую ситуацию без изменений.



Напомним, в течение прошлого месяца РЖД склонялись к разным решениям относительно своей доли в ТрансКонтейнере. В частности, холдингом рассматривалось четыре варианта - сохранение существующего положения, наращивание своей доли до 100%, разделение ТрансКонтейнера по видам деятельности (или на контейнерный и терминальный бизнес), а также продажа части своей доли или всех акций.



Среди указанных вариантов наиболее перспективным РЖД считали продажу части пакета, позволяющую привлечь дополнительные инвестиции в профильный бизнес и направить ТрансКонтейнер по пути ускоренного роста. Это могло бы увеличить к 2021 году чистую прибыль оператора на 2 млрд руб. против базового сценария. В то же время полная консолидация оператора и, наоборот, продажа всей доли РЖД требуют дополнительной оценки итогового экономического эффекта для монополии. Сохранение статус-кво расценивалось как нейтральный вариант.



Однако к концу месяца позиция компании изменилась - РЖД все же решили сохранить существующую структуру акционеров ТрансКонтейнера, говорится в протоколе заседания комитета по стратегическому планированию холдинга от 23 декабря 2016 года. Согласно документу, менеджмент рассматривает три варианта: полную или частичную продажу акций ТрансКонтейнера, его разделение между акционерами и сохранение статус-кво.



Последний вариант в протоколе назван "наиболее предпочтительным". Этот сценарий не предусматривает дополнительного роста сверх базового (органического), но увеличивает доходы инфраструктуры от увеличения объёмов контейнерных перевозок, акционерную стоимость ТрансКонтейнера, а также даёт стабильный дивидендный поток.



Полная или частичная продажа акций контейнерного оператора сочтена нецелесообразной из-за того, что текущая и перспективная акционерная стоимость компании оценена ниже справедливого уровня.



По словам президента РЖД Олега Белозёрова, в настоящее время обсуждение данного вопроса продолжается.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.144 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 72.26% до 44.851 млрд руб. с 26.037 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 8.08% до 1.04 трлн руб. с 961.983 млрд руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 26.46% до 87.62 млрд руб. с 69.286 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 84.48% до 66.299 млрд руб. с 35.939 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 15% до 220 млрд руб. со 191 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.5% с 22.4%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 9 месяцев 2016 года по РСБУ составила 33.868 млрд руб. против убытка в 8.88 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.08% до 1.171 млрд руб. с 1.125 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.34% до 102.248 млрд руб. с 92.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 6.63 раза до 60.109 млрд руб. с 12.982 млрд руб.



ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные дороги" - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.



Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане. Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.



АО "ОТЛК" принадлежит 50.00001% акций ТрансКонтейнера, группе Fesco - 25.07% (в том числе 12.37% в виде GDR), Европейскому банку реконструкции и развития - 9.3%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 11.12%.



Акции ТрансКонтейнера торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на акции компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 35.9% до 1.412 млрд руб. с 1.039 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 17.68% до 23.543 млрд руб. с 20.006 млрд руб., прочие операционные доходы - на 0.29% до 343 млн руб. с 342 млн руб., прибыль до налогообложения - на 34.35% до 1.768 млрд руб. с 1.316 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" за 9 месяцев 2016 года по РСБУ выросла на 49.59% до 2.21 млрд руб. с 1.477 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 18.87% до 36.722 млрд руб. с 30.894 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.67% до 2.693 млрд руб. с 2.143 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.78% до 2.774 млрд руб. с 2.028 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"