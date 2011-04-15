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24/01/2017
15:59

Oracle покупает разработчика API

Компания Oracle объявила о подписании соглашения по покупке Apiary, разработчика инновационного решения APIFlow. Об этом говорится в сообщении Oracle.

APIFlow - это среда и набор инструментов для разработки интерфейсов прикладных программ (API), обеспечивающих совместное использование корпоративных сервисов и данных и дающих возможность создавать современные приложения на основе облачных технологий.

Apiary уже позволила компаниям разработать сотни тысяч API и конечных продуктов, получивших признание у клиентов и партнёров. Объединение Oracle и Apiary будет способствовать устойчивому развитию их партнёров в условий цифровой экономики за счёт полноценного управления уровнем сложности взаимосвязей и распространением API.

"Наша платформа API Integration Cloud обеспечивает возможность получения, использования, монетизации и анализа API, - отметил Амит Завери, старший вице-президент Oracle по направлению Integration Cloud. - Приобретение Apiary даст Oracle возможность предложить клиентам расширенный функционал по созданию и управлению API, что даст компаниям возможность полного управления жизненным циклом API и создавать интегрированные приложения".

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