BP продаст долю в месторождении Magnus и терминале Sullom Voe компании EnQuest

Компания ВР объявила о продаже части своей доли в разработке нефтяного месторождения Magnus (включая сопутствующую трубопроводную инфраструктуру в Северном море, а также в терминале Sullom Voe Terminal на Шетландских островах компании EnQuest. Об этом сообщается в пресс-релизе BP.



Периметр сделки включает четверть 100% участия BP в разработке Magnus, 25% доли BP в трубопроводной инфраструктуре и 3% в Sullom Voe Terminal, в котором сейчас доля BP Exploration Operating Company Limited’s (BPEOC) составляет 12%.



Стоимость сделки составит $85 млн, оплата будет производиться EnQuest из будущих денежных поступлений от активов, каких-либо авансовых платежей структура сделки не предполагает. По завершении сделки функции оператора Magnus и SVT перейдут от BP к EnQuest.



По условиям соглашения, у EnQuest имеется опцион на выкуп оставшейся 75% доли BP в Magnus, оставшейся 9% доли в SVT и оставшейся доли в сопутствующей трубопроводной инфраструктуре за $300 млн между 1 июля 2018 г. и 15 января 2019 г. По условиям опциона, после получения оплаты BP также сохранит право на получение 50% чистых денежных потоков от этих активов до достижения суммы в $1 млрд.



Терминал SVT продолжит перерабатывать нефть с месторождения Clair, которое также разрабатывает BP, кроме того, он будет использоваться для переработки нефти, получаемой в ходе реализации нового проекта Clear Ridge, газа с месторождений Foinaven и Clair, а также газа с месторождений Schiehallion и Loyal после перестройки инфраструктуры и повторного введения этих месторождений в эксплуатацию.



SVT и Magnus перейдут под управление EnQuest в качестве полностью действующих активов, включая примерно 100 сотрудников Magnus и примерно 240 сотрудников SVT.



Сделка требует одобрения контролирующих органов и других третьих лиц. Завершение процесса продажи активов и передачи операторских функций ожидается в течение 2017 года.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"