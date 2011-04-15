Chan Zuckerberg Initiative приобретёт ИИ-стартап META

Компания Chan Zuckerberg Initiative, основанная в 2015 году генеральным директором Facebook Марком Цукербергом и Присциллой Чан, готовится приобрести Meta, портфельную компанию iGan Partners. Об этом говорится в сообщении iGan Partners.



Meta - канадская технологическая компания, анализирующая текущее состояние и тенденции в глобальной науке. Meta обрабатывает научные публикации по всему миру, выделяет наиболее значимую информацию с использованием технологий искусственного интеллекта и предоставляет аналитику в реальном времени. Эта информация помогает экспертам добиться большего прогресса во всех сферах науки и в медицине, в частности.



В рамках сотрудничества с Chan Zuckerberg Initiative функциональные возможности Meta будут интегрированы в единый мощный инструмент, который будет доступен для бесплатного использования в целях научных исследований.



"Мы сотрудничали с Meta на этапе стартапа с момента её основания. Полагаем, что Chan Zuckerberg Initiative станет идеальной базой для дальнейшего развития Meta которая, в свою очередь, сыграет ключевую роль в достижении цели Chan Zuckerberg Initiative по борьбе с болезнями", - отметил президент iGan Partners Сэм Айферган.



Компания iGan Partners в своё время сделала первоначальные инвестиции в Meta и участвовала в каждом последующем раунде финансирования. В Meta также вкладывались Rho Canada Ventures, Solina Chau (Horizons Ventures), Lev Leviev (Everline Investments) и множество инвесторов, специализирующихся на стартапах и венчурных проектах.



iGan Partners - компания, специализирующаяся на венчурных инвестициях в новые технологические компании, отдавая приоритет сегментам B2B SaaS и Digital Health (цифровая медицина).



Chan Zuckerberg Initiative специализируется на научных исследованиях, имеющих целью победить или взять под контроль все известные заболевания к концу столетия.



"AK&M" от 24.01.2017