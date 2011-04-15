Председателем совета директоров Ингосстраха избран О.Виханский

Председателем совета директоров СПАО "Ингосстрах" избран Олег Виханский. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



О.Виханский родился в 1946 году. В 1969 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности экономическая кибернетика; доктор экономических наук, профессор. С 1988 года по настоящее время - заведующий кафедрой управления производством экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2000 года по настоящее время - декан Высшей Школы Бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2004 года по настоящее время - генеральный директор ООО "Институт Комплексных Стратегических Исследований и Разработок". С 2005 года по настоящее время - генеральный директор ООО "Группа стратегических исследований". Олег Виханский - член Ученого Совета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Ученого Совета Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 24.01.2017