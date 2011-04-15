Минкомсвязи в I квартале планирует ужесточить идентификацию пользователей сотовой связи

Требования к операторам по хранению трафика в рамках "закона Яровой" могут быть снижены. Минкомсвязи предлагает отменить хранение "избыточной информации" - интернет-видео, IP-TV, торрентов. Если эти поправки будут приняты, затраты операторов на строительство дата-центров и оборудование могут снизиться с расчётных 5 трлн руб. до 100 млрд руб. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом машиностроению.



Среди главных тем выпуска - информация о планах Минкомсвязи в I квартале 2017 года ужесточить идентификацию пользователей сотовой связи. Речь идёт о том, чтобы корпоративные абоненты предоставляли регулятору списки тех, кому они будут выдавать номера в пользование. Предоставлять надо будет фамилии, имена, отчества, места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность этих лиц, а в случае изменения фактических пользователей оборудования юридического лица - представлять сведения о новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда об этом стало известно.



Остаётся актуальным совмещение услуг связи и финансовых как поиск новых моделей роста для сотовых операторов на фоне замедления спроса на голосовую связь. В целом это продолжение тренда "тройной интеграции" (телеком + IT и медиа + финансы).



Так, в январе 2017 года сразу два оператора - ВымпелКом и МТС - начали работать с микрофинансовыми компаниями. Кроме того, сотовые операторы начали предоставлять абонентам услуги по переводу пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).



В бюллетене сообщается, что МТС внедряет следующий после 4G стандарт мобильной связи - LTE-Advanced Pro (4.5G), запуская на существующей сети четвертого поколения участки c пиковыми скоростями передачи данных до 700 Мбит/с. Фрагменты сетей 4.5G компания запустила в коммерческую эксплуатацию в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Якутске. А в прошлом году МТС и Nokia уже протестировали 5G, достигнув рекордной для России скорости мобильной передачи данных.



В январе 2017 года ВымпелКом и китайская Huawei также подписали соглашение о совместном изучении и тестировании технологий 5G. Планируется, что в I квартале будут проведены испытания технологий LTE-U (LTE-Unlicensed) и LTE-Advanced Pro.



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1207.



"AK&M" от 24.01.2017