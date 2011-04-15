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24/01/2017
18:17

ФСИН нарушила закон "О защите конкуренции", заявляет ФАС

ФСИН нарушила закон "О защите конкуренции". Действия ФСИН ограничили конкуренцию при реализации товаров для нужд подозреваемых и обвиняемых, находящихся в следственных изоляторах Москвы. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Начиная с осени 2013 года, ФСИН направляла ряд телеграмм и писем в адрес начальников территориальных органов ФСИН с требованием заключить между подчиненными исправительными учреждениями и ФГУП "Калужское" договоры о передаче на основе безвозмездного пользования объектов нежилого фонда, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными органами ФСИН и федеральными государственными унитарными предприятиями ФСИН, а также с требованием заключить соглашения о взаимодействии между следственными изоляторами и ФГУП "Калужское" и осуществлять организацию торговой деятельности исключительно через ФГУП "Калужское", сообщает ФАС.

Действия, предпринятые ФСИН, привели к изменению системы организации продаж товаров для нужд подозреваемых и обвиняемых с закреплением возможности организации продажи исключительно за ФГУП "Калужское", подчёркивает антимонопольная служба.


"AK&M" от 24.01.2017
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