ФСИН нарушила закон "О защите конкуренции", заявляет ФАС

ФСИН нарушила закон "О защите конкуренции". Действия ФСИН ограничили конкуренцию при реализации товаров для нужд подозреваемых и обвиняемых, находящихся в следственных изоляторах Москвы. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Начиная с осени 2013 года, ФСИН направляла ряд телеграмм и писем в адрес начальников территориальных органов ФСИН с требованием заключить между подчиненными исправительными учреждениями и ФГУП "Калужское" договоры о передаче на основе безвозмездного пользования объектов нежилого фонда, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными органами ФСИН и федеральными государственными унитарными предприятиями ФСИН, а также с требованием заключить соглашения о взаимодействии между следственными изоляторами и ФГУП "Калужское" и осуществлять организацию торговой деятельности исключительно через ФГУП "Калужское", сообщает ФАС.



Действия, предпринятые ФСИН, привели к изменению системы организации продаж товаров для нужд подозреваемых и обвиняемых с закреплением возможности организации продажи исключительно за ФГУП "Калужское", подчёркивает антимонопольная служба.





"AK&M" от 24.01.2017