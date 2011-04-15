Роснефть и Саянскхимпласт заключили мировое соглашение

ПАО "НК "Роснефть"и АО Саянскхимпласт" заключили мировое соглашение по всем разногласиям, возникшим при заключении договора на поставку этилена и сообщили о намерении заключить договор поставки этилена на 2017-2018 годы на взаимоприемлемых условиях. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Мировое соглашение заключено при участии ФАС, выступившей, по поручению Правительства РФ, в этом процессе организатором переговоров сторон.



В 2014-2015 годах этилен поставлялся по фиксированной цене, которая, по мнению Роснефти, не покрывала необходимых расходов на его производство.



Сегодня договор поставки этилена, утвержденный мировым соглашением, предусматривает формульное ценообразование на весь период действия договора.



Формула цены производителя-поставщика этилена учитывает изменение цен на конечные продукты - ПВХ-С и полиэтилен высокого давления (ПВД), производимые с использованием этилена на АО Саянскхимпласт" и АО "Ангарский завод полимеров" соответственно. Кроме того, также учтена стоимость нафты, являющейся сырьем для производства этилена, по цене возможной экспортной альтернативы.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.





"AK&M" от 24.01.2017