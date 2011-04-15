Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 января 2017 года



КОНСУЛЬТАНТ ЛУБЯНКИ ЗАВИС В ЛЕФОРТОВО

РАССЛЕДОВАНИЕ ВОКРУГ ЦИБ ФСБ ПРИВЕЛО К АРЕСТУ СОТРУДНИКА "ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО"





Как стало известно "Ъ", арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами. По данным "Ъ", арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. В "Лаборатории Касперского" утверждают, что дело не имеет отношения к работе компании, но эксперты отмечают, что оно может повлиять на отношения интернет-бизнеса с ФСБ.





"ТОСКА ПО МОСКВЕ ПРОШЛА МЕСЯЦА ЧЕРЕЗ ДВА"

ВРИО ГЛАВЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АНТОН АЛИХАНОВ О ПЛАНАХ НА ГУБЕРНАТОРСТВО





В прошлом году Калининградская область успела сменить трех губернаторов - теперь ею руководит самый молодой глава во всей стране. О том, какое наследство он получил от предыдущего руководства, как будет добывать деньги для области и какие у него отношения с правительством, администрацией президента и главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, в интервью корреспонденту "Ъ" ТАИСИИ БЕКБУЛАТОВОЙ рассказал врио губернатора Калининградской области АНТОН АЛИХАНОВ.





ПЕРЕБОР ПОЛЕТОВ

В ВОРОНЕЖЕ ПЕРЕПРОВЕРЯТ ДВИГАТЕЛИ И ДЛЯ "ПРОТОНОВ", И ДЛЯ "СОЮЗОВ"



Как стало известно "Ъ", руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия - НПО "Энергомаш". Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ. Проверки скажутся на сроках пусков "Протонов": первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.





РЖД ПОПРОСИЛИ ВЫЙТИ ИЗ ВАГОНОВ

МОНОПОЛИИ ПРЕДЛОЖЕНА РАДИКАЛЬНАЯ РЕФОРМА ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ



Как выяснил "Ъ", в правительстве начали обсуждать реформу пассажирских железнодорожных перевозок. В целевую модель рынка (ЦМР) предложено включить передачу в конкурентный сектор до половины всего подвижного состава, включая локомотивы. Также обсуждается отказ от большинства маршрутов длиннее 1 тыс. км в пользу авиатранспорта. Само ОАО РЖД не уверено в необходимости всех этих мероприятий и даже просто создания новой модели.





МИНСТРОЙ ОБНОВИЛ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ



Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в регионах РФ на первый квартал 2017 года - постановление опубликовано вчера на официальном портале правовой информации. Эти показатели, в частности, учитываются при расчете различных социальных выплат на приобретение жилья, например, в рамках поддержки молодых семей. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года утвержденная средняя рыночная стоимость жилья во многих регионах несколько увеличилась.





ГОСЗАКУПКИ РАЗНОСЯТ ПО ПРИЛАВКАМ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОСЯТ НЕЗАВИСИМОСТИ В ГОСЗАКАЗЕ



Как стало известно "Ъ", мэр Москвы Сергей Собянин предложил премьеру Дмитрию Медведеву разрешить городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю,- а также субъектам РФ с объемом госзакупок более 100 млрд руб. в год использовать в этой сфере собственные интернет-порталы, не зависящие от Единой информационной системы закупок (ЕИС). Стремление региональных властей к закупочной автономии вызвано нестабильной работой системы и происходит на фоне попыток Минэкономики сосредоточить контроль над ЕИС в своих руках. Белый дом пытается реформировать федеральную систему, передав ее эксплуатацию "Ростеху" по поручению президента.





РАБОТА НЕДАЛЕКО ОТ РОССИИ

ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ FUTURE TODAY



Рейтинг работодателей Future Today впервые позволяет увидеть детализированные данные о популярности крупных компаний среди выпускников российских университетов. Итоги рейтинга довольно необычны: несмотря на общую популярность госкомпаний, Google в нем опережает "Газпром", в десятке лучших работодателей семь международных, в своих аудиториях из российских компаний наиболее популярны "Лаборатория Касперского", "Росатом" и Mail.ru Group. 11% студентов-респондентов настроены на быструю эмиграцию, но 24% вообще не рассматривают переезд из России как начало карьеры.





СТОЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛИСТОВ ГОТОВЯТ К ЗНАКОВОЙ РЕФОРМЕ

МЭРИЯ МОСКВЫ УСТАНОВИТ НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



Столичные власти, как стало известно "Ъ", определились с дизайном и местами установки новых дорожных знаков ("Ъ" рассказывал об их разработке 23 декабря 2016 года). В ближайшее время в центре города появятся, в частности, новые указатели платной парковки. Кроме того, исчезнут все информационные таблички, частично будут убраны знаки о запрете стоянки. Эксперты считают, что нововведения могут водителей запутать.





ПРОДАВЦАМ КОНТРАФАКТА ПОДЛОЖИЛИ СВИНКУ ПЕППУ

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ МУЛЬТСЕРИАЛА РАЗВЕРНУЛ В РОССИИ АНТИПИРАТСКУЮ КАМПАНИЮ





Обладатель прав на товарный знак "Свинка Пеппа" британская компания Entertainment One UK подала в суд более 200 исков к российским компаниям и предпринимателям за незаконную продажу игрушек с изображением персонажа. Представители этого и других брендов жалуются на беспрецедентно высокий уровень контрафакта в российской детской рознице и низкие суммы компенсаций. Однако суды предпочитают идти навстречу ответчикам, снижая заявленные суммы претензий.





МИНПРОМТОРГ ЗАНЯЛСЯ АРКТИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИЕЙ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АРКТИКИ ОЦЕНЕНО В 35 МЛРД РУБ.





По данным "Ъ", Минпромторг разработал подпрограмму поддержки нефтегазового и горнопромышленного машиностроения по освоению Арктики на 35 млрд руб., предполагающую снижение зависимости от импортного оборудования. Если подпрограмму одобрит правительство, бюджетное финансирование может составить 24 млрд руб. Эксперты полагают, что поддержка отрасли назрела давно, однако вопрос в ее эффективности.





"РОСНЕФТЬ" МНОЖИТ БАНКИ

КОМПАНИЯ МОЖЕТ КУПИТЬ БАНКОВСКИЕ "ДОЧКИ" ВЭБА



В тройку финальных претендентов на приобретение принадлежащих Внешэкономбанку (ВЭБ) "Глобэкса" и Связь-банка вошла одна из компаний группы "Роснефти". Она подала соответствующую заявку и дошла до финала. Решение о том, кому продать банки, госкорпорация примет в середине февраля, но эксперты считают шансы "Роснефти" крайне высокими. Нефтяная компания уже имеет банк - ВБРР, в случае покупки "дочек" ВЭБа банковские активы группы могут быть объединены.





ВКЛАД "СОКРАЩЕННЫЙ"

ПЕРЕД ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К "ВОСТОЧНОМУ" БАНК "ЮНИАСТРУМ" ПОТЕРЯЛ 17% РОЗНИЧНЫХ ДЕПОЗИТОВ





Незадолго перед присоединением к банку "Восточный" "Юниаструм" лишился 17% вкладов, став рекордсменом по оттоку средств розничных клиентов в декабре 2016 года. Во многом эта ситуация связана с уходом дорогих депозитов, привлеченных в конце 2015 года. Чтобы компенсировать отток ликвидности, банку пришлось дважды повышать ставки в декабре 2016 - январе 2017 года.







НАКОПЛЕНИЯ РЕЙТИНГОМ НЕ ВЫШЛИ

ИНВЕСТИЦИИ НПФ НА 100 МЛРД РУБ. ПЕРЕСТАЛИ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ РЕГУЛЯТОРА





Московская биржа исключила из высшего котировального списка облигации тринадцати эмитентов - уровень кредитных рейтингов этих бумаг не соответствовал требованиям листинга. Одновременно облигации перестали соответствовать регуляторным требованиям, необходимым для инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов. В результате крупнейшие НПФ должны решать, как реализовать бумаги на 100 млрд руб.





АМЕРИКАНСКИМ ДЕТЯМ ПОКАЖУТ ДИАФИЛЬМЫ

ФРИИ ИНВЕСТИРОВАЛ В РАЗРАБОТЧИКА ПОРТАТИВНЫХ КИНОПРОЕКТОРОВ



Государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировал $2,5 млн в разработчика платформы с развлекательным и обучающим контентом "Мультикубик". Основной продукт компании - мини-проектор с мультфильмами и диафильмами, который планируется продвигать в том числе на рынке США под брендом Cinemood. По мнению экспертов, несмотря на четкую нацеленность проекта, ему будет непросто выдержать конкуренцию с мировыми производителями потребительской электроники.





ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ ЗАШЕЛ НА МЕЛЬКОМБИНАТ

ПРЕЗИДЕНТ "КОРТРОСА" СТАЛ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ КРУПНОЙ СТРОЙКИ



Как выяснил "Ъ", строительство крупного жилого комплекса рядом с деловым центром "Москва-Сити" на месте бывшего мелькомбината N4 - личный проект Вениамина Голубицкого, президента группы "Кортрос", девелоперской "дочки" холдинга "Реновы". Его партнером выступает уральский бизнесмен Владислав Учайкин.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 25.01.2017