Дайджест газеты "Ведомости" от 25 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 25 января 2017 года.









ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОКА НЕ НАШЛО АДРЕСАТА



Перехода на адресную социальную поддержку в скором времени не произойдет - чиновники не могут решить, кого считать нуждающимся



Замену социальной поддержки адресными мерами чиновники обсуждают давно, но никак не договорятся о критериях нуждаемости, а без них адресность не заработает. Свое видение есть и у экономического, и у социального блоков, о переходе на адресные меры не раз говорил президент Владимир Путин.



Сейчас на социальную защиту федеральный и региональные бюджеты тратят около 2,7% ВВП - 2,23 трлн руб. в 2015 г. (без пенсий и страховых выплат): это около 9% всех их расходов. Но количество бедных растет: с 15,5 млн человек в 2013 г. до 19,1 млн в 2015 г., подсчитал Росстат. Соцпомощь малоэффективна, беднейшие 20% получают лишь четверть ресурсов, подсчитал Всемирный банк, а кроме того, она запутанна: только на федеральном уровне ее 500 видов, а на региональном они еще и хаотичны. Повышение адресности до 50-60% снизило бы бедность на 20-30%.





БЕЛЬГИЙЦЫ ХОТЯТ ВЛИТЬСЯ В ПОТОК



Бельгийская газотранспортная компания готова стать акционером Nord Stream 2 или как-то иначе помочь "Газпрому" строить газопровод, заявил топ-менеджер Fluxys



Бельгийская Fluxys готова помочь "Газпрому" строить газопровод "Северный поток - 2", сообщил ее гендиректор Паскаль де Бюк. Какую долю хочет получить Fluxys, ее представитель не сказал. "Газпром" - единственный акционер проектной компании Nord Stream 2 AG. В 2016 г. из-за противодействия польского антимонопольного регулятора "Газпром", Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall отказались создавать совместное предприятие.





$750 МЛН ЗА ЩЕБЕНЬ



Сбербанк, его предправления Герман Греф и бывший совладелец группы ПИК Юрий Жуков стали ответчиками в США по иску о захвате "Павловскгранита". С них требуют компенсацию в $750 млн



Зарегистрированная в штате Делавэр PPF Management 22 ноября подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка с требованиями возместить $500 млн материального и $250 млн морального ущерба за утерю контроля над крупным предприятием по добыче щебня - "Павловскгранитом". Ответчики по иску - Сбербанк, его предправления Герман Греф, "Сбербанк капитал" и его гендиректор Ашот Хачатурянц, "НЭО Центр" и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц. До 28 марта суд принимает отзывы ответчиков на иск, а первое слушание будет 20 апреля, говорится в материалах дела. До конца 2009 г. крупнейшим владельцем "Павловскгранита" был Сергей Пойманов. Но предприятие кредитовалось в Сбербанке и не смогло обслуживать кредит.





ТОРГОВАЯ РОКИРОВКА



Х5 обогнала "Магнит" и вернула себе лидерство по доле розничного продовольственного рынка. Ее менеджеры могут получить за это 12% EBITDA сети, или более 11 млрд руб.



Выручка X5 Retail Group за 2016 г. выросла на 27,5% до 1,026 трлн руб., сообщил ритейлер, управляющий сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Это максимальный рост продаж для компании с 2011 г., следует из ее сообщения.



Ранее о результатах 2016 г. отчитался главный конкурент X5 - краснодарская сеть "Магнит". С учетом магазинов косметики его продажи по-прежнему выше - 1,07 трлн руб. Но без них продажи "Магнита" составили 1 трлн руб., или на 26 млрд руб. меньше, чем у конкурента.



С точки зрения финансов или отношений с поставщиками это несущественный отрыв, но он важен психологически: X5 утратила лидерство в 2013 г., а в 2014 г. оборот "Магнита" на 20% превышал показатели конкурента.





В РОССИИ СЛУЧИЛСЯ НЕДОСТРОЙ



Ввод жилья в России в 2016 г. снизился на 6,5% - эксперты ожидали большего падения. Это в основном результат сокращения индивидуального строительства



По предварительным данным от регионов, в прошлом году в России введено 79,8 млн кв. м жилья, сообщил "Ведомостям" представитель Минстроя. Это на 6,5% меньше, чем в рекордном за весь постсоветский период 2015 году. Впрочем, окончательный результат может скорректироваться до 81 млн кв. м - подсчет по ряду регионов пока продолжается, уточняет представитель Минстроя.



Почти треть вводимого жилья приходится на Центральный федеральный округ."Основное снижение произошло за счет индивидуального жилищного строительства, ввод многоквартирного жилья третий год подряд показывает рекордные цифры", - комментирует министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Снижение приходится на сектор индивидуального домостроения, говорится и в отчете аналитического центра при правительстве.





СЕКУНДОМЕР ДЛЯ КУРИЛЬЩИКА



Работодатели готовы удлинить рабочий день курильщикам, как предлагает Минздрав. Но внедрить это предложение будет накладно, а производительность труда не вырастет, выяснили "Ведомости"



Минздрав России предложил работодателям увеличивать рабочий день курящим сотрудникам на время, потраченное на перекуры, это одна из мер антитабачной концепции на 2017-2020 гг. Документ должен вступить в силу до конца 2017 г., рассказал "Ведомостям" представитель Минздрава, а сейчас направлен на рассмотрение в профильные ведомства.



Такое регулирование проводят и сами работодатели. Одни вводят графики перекуров, другие поощряют отказ от вредной привычки (например, обменивают пачки сигарет на пакет с соком) или вовсе запрещают курить на работе.



Антитабачный закон 2013 г. запретил курить на рабочих местах, однако 5% сотрудников продолжают курить тайком в офисе, 7% - в коридорах и на балконах, по данным исследования агентства OMI, опросившего 2682 работающего россиянина.





ВОДНАЯ БИТВА ГИГАНТОВ



В прошлом году продажи бутилированной воды в США впервые превзошли в натуральном выражении продажи газировки. Так что теперь PepsiCo и Coca-Cola борются за рекламу прежде всего воды, а не газировки.



PepsiCo использует финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США (Super Bowl) для начала агрессивной рекламной кампании бренда премиальной бутилированной воды LIFEWTR. Super Bowl, который в этом году пройдет 5 февраля, традиционная арена рекламных битв между PepsiCo и Coca-Cola.



По оценкам аналитиков, в 2016 г. продажи бутилированной воды в США впервые превзошли в натуральном выражении продажи газировки. Американцы все больше удляют внимание "здоровому питанию, соответственно, обе крупнейшие компании все больше вкладывают в продвижение таких продуктов. В январе PepsiCo начнет продавать в США воду LIFEWTR по $2,70 за литровую бутылку. Более дешевый бренд Aquafina компании, по данным Euromonitor International, занимает второе место на розничном рынке бутилированной воды США размером в $21 млрд.





СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ НА ПЛАВУ



Специальные корабли открывают новые рынки СПГ. Инфраструктуру для приема плавучих регазификационных установок можно создать за несколько месяцев



Быстрый рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) рискует перенасытить мировой рынок в ближайшие три года. Это заставляет производителей и трейдеров искать более гибкие способы поставок топлива.



Помочь потребителям от Азии до Великобритании извлечь выгоду из снижения цен, а СПГ - увеличить рыночную долю может использование плавучих регазификационных установок (ПРГУ), способных доставлять топливо напрямую к электростанциям и газопроводам. Эти суда сыграли ключевую роль в открытии новых рынков СПГ в последние пять лет, сделав возможными поставки, например, в Египет и Аргентину без необходимости строить на суше дорогие СПГ-терминалы.



Через два года число ПРГУ должно вырасти примерно на 40% до 34, что должно помочь открыть новые рынки и сделать рынок СПГ по-настоящему глобальным.



По прогнозам, поставки СПГ вырастут на 50% в 2015-2020 гг.



"Я ОПРЕДЕЛЕННО НЕ СТИВ. МНЕ НРАВИТСЯ БЫТЬ ДЖЕЙМСОМ"



Протеже основателя PayPal Питера Тиля Джеймс Прауд, создавший свою технологическую компанию, объясняет, почему люди любят будильники, носимые гаджеты обречены, а будущее за превентивной медициной



Несколько воротил технологического бизнеса, с которыми я поговорил, сравнивали 25-летнего Джеймса Прауда со Стивом Джобсом - не просто основателем Apple, но и, скажем прямо, ее провидцем. Первым продуктом, выпущенным компанией Прауда Hello, стал гаджет Sense, контролирующий качество сна. Несмотря на коммерческий успех Sense, Прауду пришлось столкнуться с экзистенциальными вызовами, с которыми большинство CEO, и Джобс в том числе, не сталкивались за всю свою карьеру. Среди них попытки инвесторов заставить продать компанию еще до того, как бизнес был запущен, и саботаж со стороны более крупных конкурентов.



Прауд рассказал, что Кремниевая долина не та, какой кажется, и объяснил, почему люди не влюбятся ни в дверную ручку, ни в выключатель, но готовы полюбить будильник.





ВЫГОДЫ ОТ ПРОВАЛА



Локальные выгоды от транстихоокеанского провала - насколько отказ США от ТТП выгоден России и ЕАЭС



Росчерком пера Дональд Трамп, как и обещал, поставил крест на согласованном и подписанном Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Это знаковое событие с массой последствий, в том числе для России.



Чем могло стать ТТП? Его ратификация привела бы к формированию крупнейшей зоны свободной торговли в мире, охватывающей 12 стран, 1 млрд населения и 40% мирового ВВП. Среди этих 12 стран - все крупные экономики с выходом на Тихий океан, кроме КНР, Южной Кореи и России. Предположительно, оно привело бы к увеличению ВВП входящих стран на 1,1%, а объема торговли - на 11% в долгосрочном периоде.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 25.01.2017