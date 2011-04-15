Компания из группы Роснефти претендует на "дочек" ВЭБа

Входящая в группу Роснефти компания, название которой не раскрывается, попала в тройку претендентов на приобретение Глобэкса и Связь-банка (дочерние банки Внешэкономбанка). Об этом сообщает газета "Коммерсант".



По словам одного из источников издания, на текущий момент у Внешэкономбанка три основных претендента из числа подавших заявки. "Из них до середины февраля руководство ВЭБа выберет одного, и с ним уже будут обсуждаться детали сделки, — продолжает собеседник.— Речь идёт о продаже двух банков вместе".



Другие два претендента, по словам источников, — структуры банкира Артема Аветисяна и принадлежащий РЖД НПФ "Благосостояние".



Возможную сделку заинтересованные стороны не комментируют.

Продажа Глобэкса и Связь-банка как непрофильных активов предусмотрена новой стратегией госкорпорации до 2021 года. Продать банки ВЭБ рассчитывает в I квартале 2017 года. В начале ноября 2016 года госкорпорация разослала оферту 90 потенциальным кандидатам на покупку. 10 ноября председатель ВЭБа Сергей Горьков сообщил, что ждёт конца ноября, чтобы собрать предложения. По его словам, на тот момент у ВЭБа было пять кандидатов.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"