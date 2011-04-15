Российский рынок новых грузовых автомобилей в 2016 году вырос на 11% до 40 тыс.

Российский рынок новых грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т в 2016 году составил 40 тыс., что на 11% больше по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО "КАМАЗ" со ссылкой на данные регистраций автотехники.



Падения рынка в прошедшем году удалось избежать благодаря внедрению госпрограмм стимулирования спроса.



КАМАЗ в 2016 году реализовал 34.5 тыс. грузовых автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее, в том числе 28.3 тыс. - на внутреннем рынке (+25%) и 6.2 тыс. - на внешних рынках (+6%).



Доля КАМАЗа на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т на конец отчётного периода составила 56%, увеличившись на 5 процентных пунктов по сравнению с декабрём 2015 года.



Согласно программе стратегического развития КАМАЗа на период до 2025 года, в 2017 году запланировано выпустить 36 тыс. автомобилей и продолжить модернизацию производства.



По словам гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина, приоритетными направлениями развития компании остаются организация производства нового семейства 6-цилиндровых рядных двигателей и развитие нового завода по производству каркасов кабин.



"В 2017 году компания планирует направить на развитие почти 20 млрд руб. Мы продолжим выводить модели нового поколения - транспортного, тяжёлого семейства, обновлённый магистральный тягач КАМАЗ-5490; будем работать над замещением импортных комплектующих, использующихся в производстве автомобилей нового модельного ряда", - рассказал С.Когогин.



В целом предприятиями группы в 2016 году было произведено 35.416 тыс. машкомплектов с СКД, что на 9% больше плана. Из них на полноприводное и тяжёлое семейства пришлось более 22 тыс. и более 9.5 тыс. - на модернизированные грузовики. Сборка флагмана нового модельного ряда компании - магистрального тягача КАМАЗ-5490 - в 1.5 раза превысила запланированный показатель и составила более 2.5 тыс.



Потребителям в 2016 году было отгружено запасных частей на сумму 16.46 млрд руб. (в том числе 12.21 млрд руб. - на внутренний рынок), продукции диверсификации - на 7.75 млрд руб.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" в январе-сентябре 2016 года по МСФО сократился до 951 млн руб. с 2.7 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 27% и достигла 77.8 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль КАМАЗа в январе-сентябре 2016 года по РСБУ составила 279 млн руб. против убытка в 2 млрд руб. годом ранее. КАМАЗ увеличил выручку от реализации более чем на 25%, продав 21499 автомобилей, что на 23% выше, чем за 9 месяцев 2015 года. В результате реализованного комплекса мер по повышению эффективности деятельности в два с лишним раза увеличилась валовая прибыль компании, составившая 4.9 млрд руб.









"AK&M" от 25.01.2017