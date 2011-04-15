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25/01/2017
10:49

Банк России и Ведомство по финансовому рынку Ливана подписали меморандум о взаимопонимании

Банк России и Ведомство по финансовому рынку Ливана (Capital Markets Authority of Lebanon) в Москве подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В качестве ключевых направлений сотрудничества определены содействие в выявлении и противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, надзор и контроль за соблюдением действующего законодательства в финансовой сфере, обеспечение прозрачности деятельности участников финансового рынка, а также ряд других вопросов.

Соглашение предусматривает также информационное взаимодействие в рамках осуществления регуляторами обеих стран консолидированного надзора за финансовыми группами. Кроме того, предусмотрен обмен информацией в отношении новаций в законодательстве РФ и Ливанской Республики в части регулирования финансовых рынков, а также по вопросам рисков, возникающих на рынках обеих юрисдикций.


"AK&M" от 25.01.2017
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