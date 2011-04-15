Норникель продаёт 39.32% в Быстринском проекте

Совет директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" одобрил сделку по продаже до 39.32% в Быстринском проекте в пользу консорциума CIS Natural Resources Fund, учреждённого группой "Интеррос" и группой ЕСН. Об этом говорится в сообщении Норникеля.



Оценка всего проекта определена на уровне $730 млн, что соответствует оценке в сделке по приобретению 10.67% доли в проекте китайскими инвесторами Highland Fund в июне 2016 года. При этом оценка проекта для целей сделки может быть скорректирована до $750 млн, если Highland Fund осуществит платёж в размере $20 млн в обмен на выпуск акций в количестве, соответствующем 2.66% доле в проекте.



В результате закрытия сделки "Норникель" останется владельцем более 50% акций проекта и сохранит статус оператора.



Закрытие сделки будет зависеть от решения Highland Fund в рамках процедуры реализации преимущественного права на приобретение акций, а также потребует выполнения ряда прочих предварительных условий и получения необходимых регуляторных согласований. Ожидается, что закрытие сделки состоится в течение 2017 года.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО в первом полугодии 2016 года сократилась на 13% до $1.304 млрд с $1.493 млрд за аналогичный период прошлого года. Консолидированная выручка уменьшилась на 22% до $3.843 млрд вследствие снижения цен на металлы и единовременного снижения объёмов производства готовой продукции в результате реализации программы по реконфигурации металлургических мощностей Заполярного филиала. Показатель EBITDA сократился на 34% до $1.795 млрд. Капитальные вложения выросли на 24% до $706 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ГМК "Норильский никель" за первое полугодие 2016 года по РСБУ снизилась на 10.84% до 91.117 млрд руб. со 102.19 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 7.19% до 202.786 млрд руб. с 218.499 млрд руб., прибыль от продаж - на 24.94% до 106.466 млрд руб. со 141.833 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.2% до 113.537 млрд руб. со 126.434 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"