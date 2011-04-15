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25/01/2017
11:52

ЦБ установил требования к уровню кредитного рейтинга кредитного потребительского кооператива и кредитной организации

Совет директоров Банка России установил нижнюю границу уровня кредитного рейтинга, присвоенного кредитному потребительскому кооперативу второго уровня хотя бы одним из рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Moody`s Investors Service, не ниже суверенного рейтинга РФ по международной шкале, сниженного на пять ступеней, но не ниже "В" по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings и "В3" по классификации рейтингового агентства Moody`s Investors Service или по национальной шкале не менее "ruBBB+" по классификации рейтингового агентства S&P Global Ratings, не менее "BBB(rus)" по классификации рейтингового агентства Fitch Ratings, не менее "А (I)" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА", не менее "BB+ (RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА, в случае предоставления кредитному потребительскому кооперативу второго уровня займов в целях применения абзаца четвертого подпункта 1.12 пункта 1 указания Банка России "О числовых значениях и порядке ра счета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Нижняя граница уровня кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации хотя бы одним из рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch atings, Moody`s Investors Service, установлена не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по международной шкале, сниженного на пять ступеней, но не ниже "В" по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings и "В3" по классификации рейтингового агентства Moody`s Investors Service или по национальной шкале не менее "ruBBB+" по классификации рейтингового агентства S&P Global Ratings, не менее "BBB(rus)" по классификации рейтингового агентства Fitch Ratings, не менее "А (I)" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА", не менее "BB+ (RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА (АО), в случае размещения на банковских счетах в кредитной организации денежных средств в целях применения подпункта 1.13 пункта 1 и подпункта 2.11 пункта 2 указания "О числовых значениях и порядке расчёта финансовых нормативов кредитных потребител ьских кооперативов".

Для целей настоящего решения под ступенью рейтинга понимается его градация, выраженная с помощью цифр, букв и символов ("+", "-", "A", "В", "С", 1, 2, 3, I, II, III).

ЦБ сообщает, что утратил силу раздел V протокола N 14 заседания совета директоров Банка России от 26 мая 2016 года.

"AK&M" от 25.01.2017
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