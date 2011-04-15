Ингосстрах и СОГАЗ застрахуют ценные грузы "Почты России" на 5.8 трлн руб.

СПАО "Ингосстрах" и СОГАЗ застрахуют ценные грузы ФГУП "Почта России" на 5.8 трлн руб. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Ингосстраха и СОГАЗа.



В течение года Ингосстрах и СОГАЗ будут оказывать российскому оператору государственной почтовой сети услуги по страхованию наличных денежных средств при их перевозке, переноске, доставке (вручении) и промежуточном (транзитном) хранении. Страхование будет осуществляться на случай повреждения, гибели или утраты ценных грузов по различным причинам. Страховое покрытие распространяется на все филиалы Почты России.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



Страховая группа "СОГАЗ" объединяет страховые компании ОАО "СОГАЗ", СК "Транснефть", ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА", АО СК "СОГАЗ-МЕД", ООО СК "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", ООО "СОТ-ТРАНС", SOVAG (Германия), "SOGAZ a.d.o. Novi Sad" (Сербия), Международный медицинский центр "СОГАЗ", сервисную медицинскую компанию ООО "СОГАЗ-Медсервис". Региональная сеть группы включает более 800 подразделений и офисов продаж.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Чистый убыток ФГУП "Почта России" за I квартал 2016 года сократился в 4 раза и составил 345 млн руб. против 1.4 млрд руб. за январь-март 2015 года. Выручка от операционной деятельности увеличилась на 18% и составила 39 млрд руб. По итогам аналогичного периода 2015 года этот показатель составил 33 млрд руб. По итогам квартала "Почта России" обработала около 46.8 млн международных почтовых отправлений - это почти в 3 раза больше, чем за январь-март 2015 года.



Выручка ФГУП "Почта России" от операционной деятельности по итогам девяти месяцев 2016 года увеличилась на 8.2% и составила 119.7 млрд руб. против 110.6 млрд руб. годом ранее. За девять месяцев 2016 года "Почта России" показала прибыль 1.2 млрд руб., направив при этом порядка 5.2 млрд руб. за указанный период на повышение заработной платы сотрудникам основного производства. Для сравнения, за аналогичный период 2015 года прибыль предприятия составила 2.7 млрд руб.



"AK&M" от 25.01.2017