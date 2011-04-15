Роспотребнадзор продлевает на 2 месяца запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

Роспотребнадзор продлевает на 2 месяца ограничение на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей, заявляет ведомство.



В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.



"Установленный запрет реализации отдельных видов спиртосодержащей продукции, плотность и эффективность проводимых совместно с органами внутренних дел проверок, позволивших изъять из оборота более 500 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции, снижение на 33% количества случаев отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников определяют действенность принятых мер", - говорится в сообщении.



Напомним, в РФ на 30 дней приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%. Запрет вступил в силу 26 декабря 2016 года.



Ранее в Иркутске от отравления спиртосодержащей жидкостью "Концентрат для ванн "Боярышник" скончались более 70 человек.



В связи с этим Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Правительству РФ поручено до 1 июля 2017 года обеспечить подготовку и внесение в законодательство изменений, предусматривающих ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объёмной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности.



Предусматривается внесение изменений в законодательство, ужесточающее правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения.



Будет введена обязательная маркировка спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации.



Кроме того, предполагается усилить ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.



Правительство до 31 марта 2017 года должно подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.



"AK&M" от 25.01.2017