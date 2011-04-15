Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/01/2017
15:04

Cisco покупает американского разработчика бизнес-ПО AppDynamics за $3.7 млрд

Cisco Systems Inc собирается приобрести американскую компанию AppDynamics Inc, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для бизнеса. Об этом говорится в сообщении Reuters.

Сумма покупки составляет приблизительно $3.7 млрд, что делает эту сделку одной из самых крупных за последние годы.

Сделка была анонсирована неделю спустя после сообщения от Hewlett Packard Enterprise Co о готовящемся приобретении облачного стартапа SimpliVity за $650 млн.

Роб Сальваньо, вице-президент Cisco по корпоративному развитию, заявил в интервью, что приобретение согласуется с долгосрочной стратегией Cisco и планами перехода к программным ресурсам.

Компании вроде Cisco, опирающиеся на традиционные технологии, стараются оптимизировать свои стратегии, чтобы оставаться в авангарде технологических изменений, таких как бум облачных вычислений, - иначе их основной бизнес может оказаться под угрозой, замечает Reuters.

Кроме того, план президента США Дональда Трампа по стимулированию возврата американскими компаниями капитала в страну может спровоцировать новую волну сделок среди крупных технологических компаний, таких как Cisco, полагают аналитики.

AppDynamics разрабатывает ПО, позволяющее управлять и анализировать приложения. У компании около 2 тыс. платных клиентов, включая NASDAQ Inc, Nike Inc и Cisco, который стал её новым владельцем.

Cisco поспешила заявить о планах приобрести AppDynamics за день до предполагаемого объявления оценки давно планируемого IPO.

Стоимость AppDynamics в рамках данной сделки почти в два раза превышает предыдущую оценку, которая была сделана в ходе последнего раунда финансирования в ноябре 2015 г. ($1.9 млрд) или примерно $26 за акцию, в то время как ранее планируемый диапазон предложения составлял от $12 до $14 за акцию.

После сделки AppDynamics интегрируется в структурное подразделение "Интернет вещей и приложения" Cisco.

Оплата за приобретаемый актив будет произведена денежными средствами и акциями. Закрытие сделки ожидается в апреле.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100