Cisco покупает американского разработчика бизнес-ПО AppDynamics за $3.7 млрд

Cisco Systems Inc собирается приобрести американскую компанию AppDynamics Inc, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для бизнеса. Об этом говорится в сообщении Reuters.



Сумма покупки составляет приблизительно $3.7 млрд, что делает эту сделку одной из самых крупных за последние годы.



Сделка была анонсирована неделю спустя после сообщения от Hewlett Packard Enterprise Co о готовящемся приобретении облачного стартапа SimpliVity за $650 млн.



Роб Сальваньо, вице-президент Cisco по корпоративному развитию, заявил в интервью, что приобретение согласуется с долгосрочной стратегией Cisco и планами перехода к программным ресурсам.



Компании вроде Cisco, опирающиеся на традиционные технологии, стараются оптимизировать свои стратегии, чтобы оставаться в авангарде технологических изменений, таких как бум облачных вычислений, - иначе их основной бизнес может оказаться под угрозой, замечает Reuters.



Кроме того, план президента США Дональда Трампа по стимулированию возврата американскими компаниями капитала в страну может спровоцировать новую волну сделок среди крупных технологических компаний, таких как Cisco, полагают аналитики.



AppDynamics разрабатывает ПО, позволяющее управлять и анализировать приложения. У компании около 2 тыс. платных клиентов, включая NASDAQ Inc, Nike Inc и Cisco, который стал её новым владельцем.



Cisco поспешила заявить о планах приобрести AppDynamics за день до предполагаемого объявления оценки давно планируемого IPO.



Стоимость AppDynamics в рамках данной сделки почти в два раза превышает предыдущую оценку, которая была сделана в ходе последнего раунда финансирования в ноябре 2015 г. ($1.9 млрд) или примерно $26 за акцию, в то время как ранее планируемый диапазон предложения составлял от $12 до $14 за акцию.



После сделки AppDynamics интегрируется в структурное подразделение "Интернет вещей и приложения" Cisco.



Оплата за приобретаемый актив будет произведена денежными средствами и акциями. Закрытие сделки ожидается в апреле.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"