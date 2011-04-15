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25/01/2017
16:00

Инфляция в РФ за неделю, с 17 по 23 января, составила 0.1%, с начала месяца - 0.5%

Инфляция в РФ за неделю, с 17 по 23 января, составила 0.1%, с начала месяца - 0.5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на сыры выросли на 0.5%, масло сливочное - на 0.4%, баранину, сосиски, сардельки, молоко, сметану и творог - на 0.2-0.3%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 0.8%, сахар-песок - на 0.7%, крупа гречневая - на 0.3%, куры, рыба мороженая и пшено - на 0.2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом на лук они выросли на 1.5%, морковь - на 0.9%, картофель - на 0.7%, капусту белокочанную - на 0.3%. В то же время свежие огурцы и помидоры стали дешевле на 4,5% и 0.4% соответственно.

На бензин автомобильный цены выросли на 0.3%, дизельное топливо - на 0.5%.


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