СК "Ингосстрах-Жизнь" заключила облигаторный договор перестрахования на 2017 год с VIG RE и MAPFRE RE, а также с лидером российского рынка страхования - СПАО "Ингосстрах". Об этом говорится в сообщении компании СК "Ингосстрах-Жизнь".



Помимо этого, у компании действует облигаторный договор перестрахования с крупнейшей страховой компанией Италии - Generali Group.



Таким образом, страховой портфель компании"Ингосстрах-Жизнь" защищен перестраховочными договорами с надёжными перестраховочными и страховыми компаниями.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава СПАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.01.2017