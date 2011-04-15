В Курской области в 2016 году произведён капитальный ремонт 335 многоквартирных домов. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.



Ремонт 35 многоэтажек после технических экспертиз был перенесён на предстоящую весну. В целом в 2017 году в регионе планируется провести капительный ремонт порядка 200 домов. Краткосрочный план сейчас корректируется в администрации Курской области.



В настоящее время Фондом капремонта Курской области заключены договоры на проведение ремонта с 27 подрядными организациями. Однако есть подрядчики, которые не выполняют договорные условия, начиная от срыва установленных сроков и заканчивая ненадлежащим качеством выполняемых работ. Это компании ООО "Арт-Строй", ООО "Престиж", ООО "ЭКАС-Оргпищепром+", ООО "Аквел-Курск".



В настоящее время с двумя подрядными организациями - ООО ССРР ДОМ и ИП Лушников А.В. в одностороннем уведомительном порядке расторгнуты договоры подряда, и для продолжения ремонта на их объектах уже выбраны другие компании - ООО ПКФ "МАСТЕР ГРУПП" и ООО "Газстройкомплект" соответственно.



Кроме того, подрядным организациям, нарушающим договорные сроки выполнения работ, направлены претензии об уплате неустоек. На данный момент в рамках этой работы уже взыскано 859 тыс. руб.



На сегодняшний день Фонд капремонта Курской области собрал более 1.6 млрд руб.





"AK&M" от 25.01.2017