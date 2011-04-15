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25/01/2017
18:26

Мировой спрос на энергоресурсы к 2035 году вырастет на 30%, прогнозирует BP

Мировой спрос на энергоресурсы с 2015 по 2035 годы вырастет примерно на 30%, увеличиваясь в среднем на 1.3% в год. Об этом говорится в новом докладе ВР, в котором даётся прогноз развития мировой энергетики до 2035 года.

Рост спроса на энергоресурсы, согласно документу, будет существенно меньше роста мирового ВВП, который ожидается на уровне 3.4% в год. Это объясняется повышением энергоэффективности в результате совершенствования технологий и экологических факторов.

Неископаемые энергоресурсы, как ожидается, обеспечат половину прироста поставок энергоносителей в течение следующих 20 лет. Однако нефть и газ, наряду с углем, останутся основными источниками энергии для мировой экономики, обеспечивая более 75% всех мировых поставок энергоносителей в 2035 году по сравнению с 86% в 2015 году.

Спрос на нефть будет расти в среднем на 0.7% в год, но темпы роста будут постепенно замедляться в течение прогнозного периода. Основное потребление нефти по-прежнему придется на транспорт, доля которого в потреблении сохранится на уровне 60%. Однако использование нефти в качестве сырья в нефтехимии к началу 2030-х годов выйдет на первое место среди источников обеспечения роста спроса на нефть.

Спрос на природный газ будет расти быстрее спроса на нефть и уголь – в среднем на 1.6% в год до 2035 года. По доле в первичной энергии газ обойдет уголь и к 2035 году станет вторым крупнейшим источником энергии. Добыча сланцевого газа обеспечит две трети прироста поставок газа, в основном за счет роста производства в США. Увеличение производства СПГ благодаря растущим поставкам из Австралии и США, как ожидается, приведет к формированию мирового интегрированного газового рынка с привязкой к ценам на газ в США.

Потребление угля, согласно прогнозу, достигнет пика в середине 2020-х годов. В значительной степени это произойдет из-за перехода Китая на более чистые низкоуглеродные виды топлива. Индия является крупнейшим растущим рынком угля, доля страны в мировом спросе на уголь удвоится с 10% в 2015 до 20% в 2035 году.

"AK&M" от 25.01.2017
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