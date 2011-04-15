Дайджест газеты "Ведомости" от 26 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 января 2017 года.









"ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР СТАНЕТ МИРОМ СЛЕЖКИ"



Венчурный фонд In-Q-Tel был создан ЦРУ, чтобы искать новейшие технологии для разведки. Со многими разработками, в которые он инвестировал, мы имеем дело каждый день.



Найти фотографию Кристофера Дарби, который возглавляет созданный ЦРУ венчурный фонд In-Q-Tel, непросто. Один из его постов - председатель совета директоров Endgame. Эта компания скандально прославилась в 2011 г. Тогда благодаря добытой хакерам группы Anonymous информации стало ясно, что она поставляла американскому правительству программы для взлома компьютеров и смартфонов по всему миру. На сайте Endgame еще осенью 2016 г. были фотографии всех ее топ-менеджеров, кроме Дарби, рядом с фамилией которого стоял пустой квадрат. На обновленной в конце 2016 г. версии сайта маленькая фотография все-таки появилась в общем ряду. Но если кликнуть по ней, открывается персональная страница с биографией Дарби, на которой вместо фото - темный силуэт. Неудивительно, ведь в Endgame он работает по совместительству. А основная должность Дарби - президент In-Q-Tel, на сайте которого нет фотографий топ-менеджеров.



In-Q-Tel был создан, чтобы искать и финансировать разработки, которые можно применять для шпионажа. Ряд проектов, созданных на деньги этого фонда, известен всем. Например, игра Pokemon Go или стартап, на основе которого сделан Google Maps. О других знают в основном специалисты. Например, тонкие, как лист бумаги, гибкие аккумуляторы фирмы Infinite Power Solutions, вживляемые в челюсть передатчики и некоторые технологии, используемые в iPad.





РУБЛИ ПРЕВРАТЯТСЯ В РЕЗЕРВНУЮ ВАЛЮТУ



Минфин информировал, что с февраля выходит на валютный рынок и будет покупать валюту в резервы, пока цена нефти будет держаться выше $40 за баррель



С февраля 2017 г. Минфин начинает операции на валютном рынке, объявила пресс-служба министерства: пока цена нефти сорта Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет менять на валюту дополнительные нефтегазовые доходы. Если цена станет ниже $40, Минфин валюту продаст, но не больше, чем купит. Агентом Минфина выступит ЦБ.



Сколько покупать валюты, Минфин будет рассчитывать ежемесячно, исходя из цены нефти и курса рубля, и публиковать расчеты не позднее третьего рабочего дня каждого месяца. Если в предыдущем месяце Минфин ошибся в прогнозе и, например, купил больше валюты, чем планировалось, то в следующем месяце операции будут сокращены на соответствующую сумму. Операции будут каждый рабочий день. На состояние денежного рынка операции Минфина не повлияют, пишет министерство.





ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА



Второе место в России по количеству проданных смартфонов заняла в 2016 г. Apple - год назад было 5-е



В 2016 г. Apple заняла 11,1% российского рынка смартфонов в штуках - ее доля выросла на 3,5 процентного пункта (п. п.). Такой вывод следует из материалов компании - партнера нескольких ритейлеров, данные подтвердили люди, близкие к двум компаниям - партнерам производителей оборудования. Эта оценка совпадает с данными МТС.



3,5 п. п. - самый большой прирост доли среди крупнейших производителей смартфонов в 2016 г. Например, доля главного конкурента Apple, Samsung, в 2016 г. выросла на 1 п. п. и достигла 21,8%, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомились "Ведомости". По данным МТС, за год доля Samsung выросла на 0,7 п. п. и составила 21,6%.



В 2015 г. Apple была пятой по количеству проданных смартфонов в России, в 2016 г. стала второй, следует из материалов и МТС, и компании - партнера ритейлеров.





IKEA СНИЖАЕТ ЦЕНЫ



Крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома IKEA объявит о снижении цен в России на 15-20%. Это одна из самых масштабных акций сети за последние годы



Сегодня, 26 января, IKEA объявит о снижении цен, рассказал "Ведомостям" гендиректор сети в России Вальтер Каднар. На 15-20% подешевеет примерно 20% ассортимента ритейлера, т. е. 1800 видов товара. Цены на некоторые товары снизятся на 40%, добавил Каднар.



IKEA декларирует низкие цены как основу бизнес-модели. В финансовом году, закончившемся в августе 2015 г., IKEA Group отчитывалась о снижении цен на ее продукцию в среднем на 1%, что сократило валовую маржу на 0,4 п. п. до 42,9%, передавал Bloomberg.



На отдельных рынках шведский ритейлер действовал и более агрессивно. Так, в ОАЭ в 2015 г. ритейлер объявлял о снижении цен на четверть на часть наиболее популярного ассортимента. В 2012 г. IKEA заявляла о снижении цен до 50% в Австралии из-за экономности покупателей и желания удвоить сеть магазинов на континенте.





МНОГОСЕРИЙНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



Владимир Путин встретился с новыми акционерами "Роснефти" и убедился, что за этой сделкой последуют другие. Катарский фонд QIA может купить у Игоря Юсуфова 49% в СП с "Новатэком"



В среду президент Владимир Путин по просьбе Игоря Сечина, главного исполнительного директора "Роснефти" и председателя совета директоров ее основного акционера - "Роснефтегаза", встретился с руководителями новых акционеров нефтяной компании: главным исполнительным директором Glencore Айваном Глазенбергом и гендиректором Qatar Investment Authority (QIA) Абдаллой Бен Мохаммедом Бен Саудом Аль Тани, сообщил kremlin.ru.



По словам Путина, катарский фонд будет принимать участие в добыче углеводородов в России, но подробностей он не раскрыл, а представитель президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы "Ведомостей". Аль Тани рассказал, что накануне его фонд заключил "еще одну сделку, которая будет означать инвестицию дополнительных $2 млрд".





ТРАМПЛИН ДЛЯ DOW JONES



Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в среду впервые поднялся выше 20000 пунктов. Рост питают надежды на экономическую политику президента Дональда Трампа, но многие ждут разворота



"Мы осторожно оптимистичны", - цитирует The Wall Street Journal управляющего директора S&P Global Market Intelligence Майкла Томпсона. Индекс более месяца консолидировался возле 20000. 6 января он достигал 19999,63, но выше не пошел. К 19.05 мск Dow Jones поднялся до 20076 пунктов. В 1999 г. во время технологического бума он преодолел расстояние в 1000 пунктов (с 10000 до 11000) за 24 торговые сессии. В этот раз прошло 44 (с учетом среды, если торги закроются выше 20000) с того дня, как он преодолел 19000 пунктов (22 ноября).Во вторник Dow Jones прибавил более 100 пунктов. После объявленных Трампом планов возобновления проектов строительства нефтепроводов и смягчения регулирования инвесторы скупали акции добывающих и производственных компаний.





ГЛАВНЫЙ ЭКСПОРТЕР



Россия останется крупнейшим экспортером энергоресурсов к 2035 г., увеличив добычу и нефти, и газа



Россия останется самым крупным экспортером первичных энергоресурсов в мире, говорится в прогнозе Вritish Petroleum (BP) о развитии мировой энергетики до 2035 г. Российский экспорт обеспечит более 4% мирового спроса. При этом экспорт нефти увеличится до 8,6 млн барр. в сутки, или 430 млн т. В 2016 г. российские компании продали за рубеж 254 млн т нефти (данные ЦДУ ТЭК, их приводит "Интерфакс").



Россия постепенно увеличит добычу до 12,2 млн барр. в сутки к 2035 г., что на 10% больше уровня 2016 г. (10,965 млн барр. в сутки). По этому показателю Россия будет уступать только США (19 млн барр. в сутки) и Саудовской Аравии (добыча ОПЕК, куда входит страна, составит 48 млн барр. в сутки), пишет ВР.





НЕ СЫГРАЛИСЬ В КОМАНДЕ



Международное исследование Kelly Services показало, что Россия - мировой рекордсмен по доле сотрудников-индивидуалистов. Но желание соотечественников работать в одиночку - не блажь: в наших компаниях плохо учат командной работе



Гендиректор компании Sapiens Consulting Святослав Бирюлин вспоминает, как консультировал по стратегии сеть ресторанов, авторитарный собственник которой привык придирчиво контролировать индивидуальные KPI руководящего персонала. Каждому из руководителей отделов (юридического, финансового, закупок, HR и др.) собственник расписывал на год вперед персональный план по KPI, но эти планы часто противоречили друг другу: так, перед директором по маркетингу и рекламе ставили задачу продвигать бренд ресторана, в то же время перед финансовым отделом - снижать расходы. При этом у сети не было четкой стратегии. Никто не понимал, что нужно изменить в работе с посетителями, в меню, в ценообразовании, так как отделы не взаимодействовали между собой. Это один из примеров того, как работа не в команде вредит бизнесу.





КАСТА ПРОКУРОРОВ



Социологи Алексей Кнорре и Кирилл Титаев о карьерной замкнутости российской прокуратуры



В мировой социологии права юридическая профессия является одним из основных предметов изучения уже более 30 лет. В России это направление только начинает развиваться. Институт проблем правоприменения (ИПП) уже провел масштабные исследования юридической профессии, включая судей, адвокатов и следователей, выпустив десяток научных работ на эту тему. Но один из важнейших сегментов профессии, работники прокуратуры, остался пока не изученным, отчасти в силу закрытости этой профессиональной группы.



Тем не менее, некоторые параметры профессиональной карьеры в прокуратуре можно описать, пользуясь открытыми официальными данными.



Прокуратура - одна из самых закрытых структур, но деятельность ее, в отличие, скажем , от спецслужб, затрагивает практически каждое предприятие и миллионы граждан ежегодно. ИПП изучил профессиональные биографии 85 человек, которые на данный момент занимают посты главных прокуроров субъектов федерации.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.01.2017