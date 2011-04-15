Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 января 2017 года



ЦБ ВПИСАЛСЯ В АУДИТ

РЕГУЛЯТОР ОСВАИВАЕТСЯ НА НОВОМ РЫНКЕ



Банк России определился, кого и как он планирует регулировать на рынке аудита. В рамках расширения своих полномочий ЦБ разработал поправки к закону "Об аудиторской деятельности" и направил их на согласование в Минфин. Аудиторы считают, что для начала ЦБ взял на себя слишком много полномочий, и надеются на смягчение проекта.





ЭКС-ГЕНДИРЕКТОРУ ВИЛСА ПРЕДЪЯВИЛИ АФЕРУ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ

ЕГО ОБВИНИЛИ В ДАВНЕМ МОШЕННИЧЕСТВЕ С КВАРТИРАМИ ИНСТИТУТА



По данным "Ъ", на днях было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве экс-гендиректору Всероссийского института легких сплавов (ОАО ВИЛС) Александру Задерею. Речь идет о некоей афере с принадлежавшими институту квартирами, однако схему преступления и роль в нем господина Задерея следствие не уточняет. Бизнесмен уже обратился по этому поводу в Генпрокуратуру с жалобой, в которой отметил неконкретность и "запоздалость" обвинений, касающихся событий десятилетней давности.





ЛИНГВИСТЫ ОЦЕНИЛИ ДЕЛО О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ АКЦИЙ "КАРАТА"

ПОДТВЕРЖДЕНО НАЛИЧИЕ УГРОЗ ВЛАДЕЛЬЦУ КОМПАНИИ



Как стало известно "Ъ", Нагатинский суд Москвы продлил срок домашнего ареста гендиректору АО "Национальный рыболовный флот" бывшему зампреду Госкомрыболовства Александру Тугушеву. Одновременно оставлен в СИЗО и его предполагаемый подельник - неработающий Муалади Джамалдаев. Оба обвиняются в вымогательстве у владельца ООО "Управляющая компания "Карат"" крупнейшей в России рыбопромышленной ГК "Норебо" Виталия Орлова 33% акций компании стоимостью 5 млрд руб. Тем временем завершена лингвистическая экспертиза, подтвердившая наличие угроз со стороны обвиняемых в адрес бизнесмена.





АВТОРИТЕТНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АДВОКАТЫ ВСТУПИЛИСЬ ЗА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСМЕНА



ВОЗОБНОВИЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ ИСКА К ДЕНИСУ КАЦЫВУ



Как стало известно "Ъ", в Южном окружном суде Нью-Йорка после годичной паузы возобновилось рассмотрение иска о конфискации американских активов бизнесмена Дениса Кацыва, сына вице-президента РЖД Петра Кацыва. Американская прокуратура, основываясь на материалах главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, утверждает, что часть средств, на которые бизнесмен приобретал недвижимость в США, была похищена из российского бюджета. Бизнесмен, к защите которого теперь привлечена авторитетнейшая адвокатская контора Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, считает иск абсолютно необоснованным.





ЭНЕРГЕТИКИ УХОДЯТ ОТ ДОЛГОВ

РЫНОК МОЩНОСТИ ТЕРЯЕТ ИГРОКОВ



Генкомпании начали массово отказываться от единого рынка по продаже мощности и уходить на прямые договоры с энергосбытами. В итоге в 2016 году доля таких договоров выросла вдвое, до 23%, большинство компаний продает мощность аффилированным или "надежным" сбытам. Схема, по данным "Ъ", позволяет генераторам не вешать на себя дебиторскую задолженность проблемных покупателей мощности.





"МОРТОН" ПОПАЛ ПОД СОКРАЩЕНИЕ

ГРУППА ПИК УВОЛЬНЯЕТ БЫВШИХ КОНКУРЕНТОВ



Сергей Гордеев, выкупив в интересах своей девелоперской группы ПИК практически весь бизнес "Мортона", уже успел уволить почти 1 тыс. сотрудников бывшей конкурирующей компании. В целом планируется сократить 3 тыс. человек, работающих в "Мортоне". Бизнесмен объясняет свои действия желанием снизить административные расходы объединенной компании на 10 млрд руб. в год.





ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖАНИЯ

АТБ ПОЛУЧИЛ ОТ РЕГУЛЯТОРА ЛЬГОТЫ ПО РЕЗЕРВАМ



Как стало известно "Ъ", ЦБ впервые сделал исключение из порядка формирования резервов на возможные потери для одного частного банка - льготный график одобрен Азиатско-тихоокеанскому банку (АТБ). Закон таких льгот не предусматривает, но без них устойчивость АТБ оказалась бы под угрозой. При этом необходимого по законодательству отстранения контролирующих акционеров банка, среди которых совладелец "Азбуки вкуса" Андрей Вдовин, вопреки обещаниям ЦБ до сих пор так и не произошло.





ГТЛК ВСТАЛА НА ВОДНОМ ПУТИ

ОНА ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ 33 МЛРД РУБ. ИЗ БЮДЖЕТА ВМЕСТО ОСК



Как стало известно "Ъ", на 33 млрд руб. бюджетных средств, которые планируется выделить по программе лизинга судов "река-море", нашелся новый претендент: Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предложила назначить себя единым оператором программы. Сейчас ее разработкой занимается Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которая и является основным претендентом на бюджетные средства. Обе компании хотят стать единым оператором, тогда как аналитики, равно как и ряд ведомств и независимых верфей, полагают, что лизинговых компаний, отвечающих за обновление гражданского флота, может быть больше одной.





BRUNSWICK RAIL НЕ ДОЕДЕТ ДО КАЛИФОРНИИ

СУД ШТАТА СНЯЛ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ С ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ



Суд Калифорнии снял обеспечительные меры с бывших топ-менеджеров железнодорожного оператора Brunswick Rail, которых компания обвиняет в передаче конфиденциальной информации кредиторам. Компания хотела рассмотреть дело в Калифорнии, так как, в частности, информация отсылалась на почтовые ящики публичных сервисов Google и Rackspace, зарегистрированных в штате. Но суд не счел в итоге это достаточным аргументом.





SAFEDATA ГОТОВЯТ К ПЕРЕДАЧЕ

В МИНЭКОНОМИКИ ОБОСНОВАЛИ ПОКУПКУ ГРУППЫ "РОСТЕЛЕКОМОМ"



Минэкономики поддержало планы "Ростелекома" по выкупу за 2,25 млрд руб. 49,9% группы SafeData, управляющей сетью дата-центров и точкой обмена трафиком MSK-IX. Консолидировать эти активы нужно, чтобы выполнить поручения президента по развитию электронного правительства и переводу госорганов на отечественный софт, уверены в министерстве. Участники рынка отмечают, что окончательный переход MSK-IX в руки государства лишит смысла поправки к закону "О связи", обязывающие операторов подключаться к избранным точкам обмена трафиком.





"КРОСТ" ЗАЕДЕТ В БУТЫРКУ

ЗАСТРОЙЩИК ПРИОБРЕЛ БЫВШУЮ АВТОБАЗУ



Властям Москвы удалось продать недвижимость и более 5 га, принадлежавшие бывшей автобазе ГУП "Мосавтотранс" в Бутырском районе на северо-востоке столицы. Покупателем стала компания АДМ, которая может быть связана со структурами концерна "Крост" Алексея Добашина. АДМ выкупила имущество по минимальной цене 730 млн руб., но ей придется выплатить более 1 млрд руб. за перевод участка в другую категорию.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 26.01.2017