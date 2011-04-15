Cemex может продать долю до 23% в Grupo Cementos de Chihuahua

Мексиканский производитель цемента Cemex анонсировал планы продать до 23% в Grupo Cementos de Chihuahua в рамках стратегии реализации ряда активов. Об этом сообщает Reuters.



По информации компании, конечный размер продаваемой доли и временные рамки сделки будут зависеть от рыночной конъюнктуры.



Впервые планы по продаже актива были озвучены в сентябре, когда компания обратилась в контролирующие органы за одобрением сделки. Теперь же компания дополнительно сообщила, что акции Grupo Cementos de Chihuahua в её собственности оцениваются в 95-115 песо за штуку. Компания в рамках своего предложения планирует реализовать до 76.5 млн акций.



В последние годы Cemex осуществляет масштабные продажи активов стоимостью в миллиарды долларов с целью повышения кредитоспособности.



После того, как президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп, мексиканские компании отложили планы по предложению акций в условиях неопределённости относительно политики президента по Мексике.



Напомним, что Дональд Трамп ранее обещал обложить высокими налогами компании, которые завозят товары из Мексики на американский рынок.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"