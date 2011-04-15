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26/01/2017
10:07

Cemex может продать долю до 23% в Grupo Cementos de Chihuahua

Мексиканский производитель цемента Cemex анонсировал планы продать до 23% в Grupo Cementos de Chihuahua в рамках стратегии реализации ряда активов. Об этом сообщает Reuters.

По информации компании, конечный размер продаваемой доли и временные рамки сделки будут зависеть от рыночной конъюнктуры.

Впервые планы по продаже актива были озвучены в сентябре, когда компания обратилась в контролирующие органы за одобрением сделки. Теперь же компания дополнительно сообщила, что акции Grupo Cementos de Chihuahua в её собственности оцениваются в 95-115 песо за штуку. Компания в рамках своего предложения планирует реализовать до 76.5 млн акций.

В последние годы Cemex осуществляет масштабные продажи активов стоимостью в миллиарды долларов с целью повышения кредитоспособности.

После того, как президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп, мексиканские компании отложили планы по предложению акций в условиях неопределённости относительно политики президента по Мексике.

Напомним, что Дональд Трамп ранее обещал обложить высокими налогами компании, которые завозят товары из Мексики на американский рынок.


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