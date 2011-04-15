Ингосстрах застраховал ответственность транспортной компании "АТЭК Транс"

СПАО "Ингосстрах" застраховало ответственность транспортной компании "АТЭК Транс". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Лимит ответственности страховщика по договору ограничен суммой в 50 млн руб.



Договором предусмотрено страховое покрытие на случай наступления гражданской ответственности страхователя, возникшей перед правомочным лицом по возмещению ущерба за утрату (недостачу), гибель или повреждение груза. Также в покрытие включены все необходимые и целесообразно произведенные страхователем расходы, связанные с уменьшением убытков от страхового случая.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



ООО "АТЭК Транс" – транспортная компания, основной деятельностью которой является перевозка автомобилей и транспортная логистика по России, Европе, странам ближнего зарубежья. За семь лет работы на рынке транспортных услуг компания вышла на качественный европейский уровень в области перевозок и логистики. Для индивидуальных VIP перевозок легковых автомобилей (Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, Porsche, Lamborghini, Maserati, Merсedes-Benz AMG и т.д.) ООО "АТЭК Транс" предоставляет новейшие крытые автовозы-эвакуаторы, изготовленные на заказ в Европе.



"AK&M" от 26.01.2017