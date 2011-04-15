Аэрофлот взыскивает через суд долги "Оренбургских авиалиний" и Донавиа

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 23 января предъявило АО "Оренбургские авиалинии" три иска о взыскании денежных средств по договорам на 12.569 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Аэрофлота.



В ту же дату компанией был предъявлен иск АО "Донавиа" о взыскании задолженности по договору денежного займа на 884.015 млн руб.



Предъявление данных исков может привести к признанию вышеназванных авиакомпаний несостоятельными (банкротами), говорится в сообщении.



АО "Оренбургские авиалинии" (ИНН 5638057840) - российская авиакомпания, базирующаяся в аэропортах Оренбурга и Москвы. Авиакомпания основалась как авиапредприятие в 1932 году, с обслуживания транзитной авиалинии "Москва - Ташкент". Флот авиакомпании включает 2 самолета Боинг 737-400, 20 - Боинг 737-800 и 3 - Боинг 777-200ER. 100% акций "Оренбургских авиалиний" принадлежит ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии".



Пассажиропоток "Оренбургских авиалиний" в январе-апреле 2016 года снизился на 18.8% до 491.346 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Оренбургские авиалинии" по РСБУ в 2015 году составила 506.396 млн руб. против убытка в 6.547 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.45% до 22.766 млрд руб. с 19.383 млрд руб., убыток от продаж - в 3.22 раза до 1.723 млрд руб. с 535.062 млн руб., прибыль до налогообложения составила 647.453 млн руб. против убытка в 7.807 млрд руб. за 2014 год.



АО "Донавиа" (Ростов-на-Дону, ИНН 6166041242) основано 30 марта 2000 года как ОАО "Аэрофлот-Дон", входит в группу компаний "Аэрофлот" и базируется в аэропорту Ростова-на-Дону. Является крупнейшей авиакомпанией юга России.



Авиакомпания "Донавиа" выполняет регулярные и чартерные авиаперевозки пассажиров, грузов и почты из аэропортов Ростова-на-Дону, Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Краснодара в города России и зарубежных стран. Авиакомпания является действующим членом IATA, включена в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Парк воздушных судов "Донавиа" состоит из самолётов Airbus A319 - 10 ВС, Boeing 737-400 - 1 ВС.



Пассажиропоток авиакомпании "Донавиа" в первом полугодии 2016 года сократился в 3.5 раза до 209.478 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Донавиа" за I квартал 2015 года по РСБУ составил 108.711 млн руб. против прибыли в 186.174 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.96% до 2.484 млрд руб. с 2.389 млрд руб., убыток от продаж составил 158.924 млн руб. против прибыли в 170.937 млн руб. за аналогичный период 2014 года, убыток до налогообложения - 130.894 млн руб. против прибыли в 234.431 млн руб.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в 2016 году вырос на 11% до 28.978 млн по сравнению с 2015 годом.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 9 месяцев 2016 года увеличилась в 23.99 раза до 43.798 млрд руб. с 1.826 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 23.2% до 381.306 млрд руб. с 309.51 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 81.82% до 66.926 млрд руб. с 36.808 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 7.44 раза до 58.954 млрд руб. с 7.92 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 61.3% до 77.16 млрд руб. с 47.846 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 4.7 п.п. до 20.2% с 15.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота за 9 месяцев 2016 года по РСБУ увеличилась в 5.99 раза до 42.85 млрд руб. с 7.148 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 20.22% до 328.366 млрд руб. с 273.14 млрд руб., прибыль от продаж - на 62.3% до 22.355 млрд руб. с 13.774 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.19 раза до 55.165 млрд руб. с 10.634 млрд руб.



"AK&M" от 26.01.2017