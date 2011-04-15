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26/01/2017
14:15

Число автовладельцев, воспользовавшихся Европротоколом, в 2016 году выросло почти в 2 раза до 480.1 тыс. человек, РСА

Число автовладельцев, воспользовавшихся Европротоколом, в 2016 году выросло почти в 2 раза до 480.1 тыс. человек. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.

"Доля водителей, оформлявших ДТП с применением Европротокола (то есть без вызова сотрудников полиции), в 2015 году была на уровне 18%", - говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, цитируемый в сообщении.

В 2016 году Европротокол оформили 480.1 тыс. автовладельцев, за весь 2015 год - 267.8 тыс. человек.

"Практика применения упрощенной процедуры оформления документов о ДТП в последнее время значительно расширилась. Это говорит об увеличении доверия автомобилистов к Европротоколу", - отметил И.Юргенс.

На существенный рост количества урегулирований убытков по упрощенной процедуре оформления ДТП повлияла целая группа факторов. С начала 2015 года РСА реализовал комплекс мероприятий, направленных на популяризацию Европротокола. В том числе совместно с Минобрнауки России была проведена работа по внесению необходимых изменений в программы подготовки водителей. Кроме того, были введены поправки в правила дорожного движения РФ, требующие освобождать проезжую часть после ДТП, если для движения других транспортных средств создается препятствие.

РСА со своей стороны проводит масштабную работу по разъяснению порядка оформления Европротокола и его преимуществ. На сайте союза размещены инструкции, памятки и видео, обучающие правильному оформлению ДТП по упрощенной процедуре.

"Политика госорганов и информационно-разъяснительная кампания РСА привели к увеличению проникновения Европротокола. Автовладельцы стали активнее оформлять ДТП таким образом. Мы старались донести, что 68% всех аварий покрываются лимитом 50 тыс. руб., то есть не нужно из-за помятого бампера или царапины на крыле собирать огромные пробки", - пояснил И.Юргенс.

Он также отметил, что особенность Европротокола заключается в простом оформлении документов. Извещение заполняется и подписывается участниками ДТП с двух сторон. То есть не нужны ни сотрудники ГИБДД, ни сотрудники страховых компаний. Когда действия и критерии попадают под Европротокол, можно быстро освободить место ДТП.

"AK&M" от 26.01.2017
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