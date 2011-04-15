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26/01/2017
13:48

Московский метрополитен нарушил права малого и среднего бизнеса, ФАС

Московский метрополитен нарушил права малого и среднего бизнеса. Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, к такому выводу пришло Московское УФАС по итогам рассмотрения дела об ограничении конкуренции на аукционах столичного метрополитена.

В антимонопольное ведомство обратились индивидуальные предприниматели с жалобой на действия ГУП "Московский метрополитен" при проведении аукционов на право осуществления торговой деятельности в киосках и павильонах, расположенных в подуличных переходах некоторых станций метро.

По их мнению, метрополитен установил необоснованно большие суммы в качестве обеспечения заявок для участия в торгах. Так, задаток должен был составить 71.3 млн руб. по одному аукциону и 77.6 млн руб. по второму при суммах ежемесячной платы за торговлю в переходе в 5.942 млн руб. и 6.468 млн руб. соответственно.

Московское УФАС выдало предписание ГУП "Московский метрополитен" о прекращении нарушения законодательства.

"Установленные московским метрополитеном размеры задатков являются непреодолимым препятствием для большинства представителей малого и среднего бизнеса. Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах", - пояснил решение антимонопольного органа руководитель Московского УФАС Армен Ханян.


"AK&M" от 26.01.2017
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