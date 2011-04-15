Транзит российского газа через Украину в Европу достиг рекордного значения

Транзит российского природного газа через территорию Украины в страны Европейского Союза вырос до рекордного за последние несколько лет значения и превысил 300 млн куб. м в сутки. Об этом говорится в сообщении Укртрансгаза.



По оперативной информации, с 1 по 24 января через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей транспортировано 6.525 млрд куб. м голубого топлива. При этом, по данным украинской стороны, Газпром не полностью исполняет условия контракта с Укртрансгазом.



"Газпром не выдерживает контрактный уровень давления на российской пограничной ГИС Суджа, где по состоянию на 6 часов утра по киевскому времени, давление в сторону Украины составил всего 58.8 атмосферы, что на 2% ниже контрактные условия", - говорится в сообщении.



Напомним, в 2016 году транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82.2 млрд куб. м.





"AK&M" от 26.01.2017