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26/01/2017
14:22

Транзит российского газа через Украину в Европу достиг рекордного значения

Транзит российского природного газа через территорию Украины в страны Европейского Союза вырос до рекордного за последние несколько лет значения и превысил 300 млн куб. м в сутки. Об этом говорится в сообщении Укртрансгаза.

По оперативной информации, с 1 по 24 января через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей транспортировано 6.525 млрд куб. м голубого топлива. При этом, по данным украинской стороны, Газпром не полностью исполняет условия контракта с Укртрансгазом.

"Газпром не выдерживает контрактный уровень давления на российской пограничной ГИС Суджа, где по состоянию на 6 часов утра по киевскому времени, давление в сторону Украины составил всего 58.8 атмосферы, что на 2% ниже контрактные условия", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82.2 млрд куб. м.


"AK&M" от 26.01.2017
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