Пассажиропоток авиакомпаний группы S7 Airlines в 2016 году вырос на 23.7% до 13.146 млн

Пассажиропоток авиакомпаний группы S7 Airlines ("Сибирь" и "Глобус") в 2016 году вырос на 23.7% до 13.146 млн по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы S7.



В том числе пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 27.5% до 9.653 млн Международными рейсами за этот период воспользовалось 3.494 млн пассажиров, что на 14.1% больше, чем годом ранее.



Пассажирооборот в прошедшем году вырос на 24.4% до 27.086 млрд пассажирокилометров, грузооборот - на 23.9% до 2.564 млрд тоннокилометров.



В декабре 2016 года рост пассажиропотока на международных линиях (+16.7%) впервые за год превысил рост на внутренних (+15.6%).



В прошлом году пассажиры S7 Airlines получили возможность путешествовать по новым направлениям. В частности, на карте полётов появились такие города, как Берлин, Дюссельдорф, Малага, Турин, Шанхай. Пассажиры смогли отправиться прямыми рейсами из Москвы на Ибицу и Родос.



За отчётный период в парк воздушных судов авиакомпании поступило 8 лайнеров - 6 самолётов Boeing 737-800NG в комплектации Sky Interior, а также 2 лайнера Airbus A321.



Авиакомпании группы S7 ("Сибирь" и "Глобус") выполняют полёты под брендом S7 Airlines и являются участниками глобального авиационного альянса oneworld®. S7 Airlines обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво") и выполняет регулярные полёты по России, в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



S7 Airlines обладает самым современным и одним из самых молодых парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Пассажиропоток авиакомпаний группы S7 Airlines в 2015 году вырос на 5.6% до 10.631 млн по сравнению с годом ранее.



ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (ИНН 5448100656) входит в число крупнейших авиаперевозчиков России. Основным акционером является ЗАО "Группа компаний С7". Флот авиакомпании состоит из 40 воздушных судов: 20-ти самолётов Airbus A319, 17-ти Airbus A320, одного Airbus A310 и двух дальнемагистральных Boeing 767-300.



Филиалы и представительства авиакомпании действуют в 37-ми городах России, в 13-ти городах стран СНГ и 14-ти - дальнего зарубежья.



Пассажиропоток авиакомпании "Сибирь" в январе-ноябре 2016 года увеличился на 17% до 8.86 млн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "Сибирь" по РСБУ в январе-сентябре 2016 года увеличилась в 3.75 раза до 2.865 млрд руб. с 763.425 млн руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 34.37% до 85.266 млрд руб. с 63.457 млрд руб., прибыль от продаж - в 6.18 раза до 3.781 млрд руб. с 612.21 млн руб., прибыль до налогообложения - в 3.77 раза до 3.654 млрд руб. с 968.657 млн руб.









"AK&M" от 26.01.2017