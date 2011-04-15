Дайджест газеты "Ведомости" от 31 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 31 января 2017 года.







НОВАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ



Госкомпании все чаще нанимают менеджеров по инновациям. Причина - кризис и давление сверху.



Раньше менеджеры по инновациям были только в высокотехнологичных компаниях, теперь такие управленцы появились в госкомпаниях, банках, розничных сетях, строительных фирмах. Менеджеров, которые специализируются на новых технологиях, нанимают РЖД, Сбербанк, ВЭБ, "Русгидро", "Почта России", ОАК, X5 Retail Group, "Лаборатория Касперского", "Эфко".



Должности могут называться по-разному: директор по инновациям, по цифровым продуктам, по новому бизнесу или технологиям. Но динамика заметна: если за 2015 г. на сайте HeadHanter было размещено только восемь вакансий менеджеров и директоров по инновациям, то в 2016 г. - уже 27.





КОГО ЗАЩИЩАЕТ ЗАКОН



Левада-центр в начале этого года задал вопрос о том, чувствуете ли вы себя лично "под защитой закона". Каков результат?



Результат таков: 39% выбрали ответ "да", а 47% - ответ "нет". Обычно "незащищенными" считаются те или иные меньшинства, а тут выясняется, что в меньшинстве как раз защищенные, а не чувствующие защиты от закона - это чуть ли не половина всех жителей страны. Между тем, по результатам наших многочисленных исследований можно с уверенностью сказать, что сами наши граждане хотели и хотят жить по закону, но при условии, что закон был бы и равным, и обязательным для всех.



Характерно, что верят в свою защищенность более всего те, кто лишь недавно достиг возраста гражданской зрелости, кто укрыт от жизни стенами учебных заведений.





КРУПНЕЙШИЙ ПРОДАВЕЦ ЗАПЧАСТЕЙ В РУНЕТЕ ЗАВЕРШИЛ АКЦИОНЕРНЫЙ КОНФЛИКТ. ЮРИЙ БУКОВНИКОВ КОНСОЛИДИРОВАЛ EXIST.RU





Совладелец крупнейшего российского интернет-торговца автозапчастями Exist.ru Юрий Буковников стал единственным владельцем этого бизнеса, следует из данных ЕГРЮЛ по состоянию на начало января 2017 г.



По итогам 2015 г. Exist.ru входил в число крупнейших онлайн-продавцов в России и замыкал первую пятерку оффлайновых.



Онлайн-ритейлер в последний год работал в состоянии акционерного конфликта.





КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИТАНИЯ ПОБОРЮТСЯ ЗА ЗДОРОВЬЕ

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ВСТУПАЮТ В БИТВУ ЗА РЫНОК "ЗДОРОВЫХ" СНЕКОВ



Гигантам пищевой отрасли приходится искать способы ответить быстро растущим стартапам.



Отказ потребителей от сахара, соли и искусственных ингредиентов меняет пищевой рынок. "Сегодня происходит больше изменений, чем когда-либо за всю мою карьеру", - говорил инвесторам в сентябре генеральный директор Kellogg Джон Брайант.



Новые предпочтения покупателей способствовали появлению на рынке множества новых мелких компаний, и гигантам, таким как Kellogg, General Mills или Mondelez, приходится искать, чем ответить бурно растущим молодым конкурентам.



Сегмент "здоровых" снеков стал одним из самых быстрорастущих. Кроме печенья, кондитерских изделий, чипсов и газировки в понятие снеков теперь входят йогурты, энергетические батончики, ореховые снеки и т. д.





ЧЕМ ДОРОЖЕ IPHONE, ТЕМ ОХОТНЕЕ ЕГО СКУПАЮТ



Хотя общий рост продаж iPhone в последнем квартале ожидается не очень большим, среди потребителей пользуется высокой популярностью наиболее дорогая модель iPhone 7 Plus. Это означает, что они готовы платить больше за более хорошие характеристики.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 31.01.2017