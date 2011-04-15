Повтор! Численность официально зарегистрированных безработных в РФ с 18 по 25 января выросла на 2.7%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ с 18 по 25 января выросла на 2.7% до 886.434 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Рост показателя отмечен в 82 регионах. Наибольшее увеличение произошло в Сахалинской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Курской и Тульской областях, республиках Мордовия, Бурятия, Крым, Чувашской Республике, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Краснодарском крае.



За неделю снижение количества безработных произошло в Кировской области и Республике Северная Осетия - Алания.



По состоянию на 25 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 212.098 тыс.





"AK&M" от 31.01.2017