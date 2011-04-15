РусГидро в 2016 году увеличило выработку электроэнергии на 9.2% до 124.799 млрд кВт ч

Электростанции группы "РусГидро" в 2016 году увеличили выработку электроэнергии на 9.2% до 124.799 млрд кВт ч по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в сообщении компании.



Гидроэлектростанции, входящие в группу "РусГидро", за отчётный период нарастили производство электроэнергии на 15.7% до 94.976 млрд кВт ч. Выработка тепловых (ТЭС) и геотермальных станций (ГеоЭС), расположенных на Дальнем Востоке, снизилась на 7.3% до 29.823 млрд кВт ч.



Суммарная выработка станций Волжско-Камского каскада и Загорской ГАЭС за отчётный период выросла на 3.5% до 39.372 млрд кВт ч, гидроэлектростанций Сибири - на 28.6% до 29.208 млрд кВт ч. На Юге России и Северном Кавказе рост выработки составил 25.2% (до 8.239 млрд кВт ч).



Выработка электроэнергии на ГЭС и геотермальных станциях Дальнего Востока увеличилась на 27.1% до 15.904 млрд кВт ч. Входящее в группу ПАО "РАО ЭС Востока" сократило выработку на 6.8% до 31.672 млрд кВт ч, станции Армении - на 10.6% до 405 млн кВт ч.



Богучанская ГЭС за отчётный период увеличила производство электроэнергии на 6.8% до 13.97 млрд кВт ч.



Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки группы "РусГидро" в 2016 году, стали: приток воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири в прошедшем году был на уровне среднемноголетних значений; повышенная выработка ГЭС Юга России на фоне средней водности относительно маловодного 2015 года, а также ввода мощности Гоцатлинской ГЭС; рост производства электроэнергии дальневосточными ГЭС на фоне повышенных притоков в водохранилища (на 30-60% выше нормы) с замещением производства электроэнергии ТЭС РАО ЭС Востока.



Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовыми компаниями РусГидро за отчётный период составил 33.905 млрд кВтч, что на 2.3% ниже аналогичного показателя 2014 года.



Компания ожидает в I квартале 2017 года притока воды в большинство водохранилищ на Волге и Каме на 20-60% выше нормы; на Чиркейской ГЭС (Северный Кавказ) - близкого к средним многолетним значениям; в Новосибирское и Саяно-Шушенское водохранилища - на 15-40% больше нормы, в остальные водохранилища на сибирских реках - близкого к норме; к ГЭС на реках Дальнего Востока - близкого к норме или несколько выше неё.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 61 ГЭС, 2 ГАЭС, три геотермальные станции на Камчатке, Калмыцкую ВЭС, единственную в России приливную электростанцию, а также плотины Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация", совместно с ОАО "Электрические станции" реализует проект строительства каскада Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии. Общая установленная мощность активов компании - 38.6 ГВт. Станции группы "РусГидро" в январе-сентябре 2016 года увеличили выработку электроэнергии на 12.6% до 94.117 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.



Размер уставного капитала компании - 386.255 млрд руб. По состоянию на 31 июля 2016 года РФ принадлежало 66.837% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 29.1475% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за 9 месяцев 2016 года по МСФО выросла на 55.2% до 37.4 млрд руб. с 24.098 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка (с учётом госсубсидий) увеличилась на 10.1% до 278.858 млрд руб. с 253.271 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 48.1% до 46.809 млрд руб. с 31.606 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 47.74% до 48.837 млрд руб. с 33.055 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 48.07% до 70.445 млрд руб. с 47.577 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" за 9 месяцев 2016 года по РСБУ выросла на 55.33% до 42.806 млрд руб. с 27.558 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 1.2% до 86.765 млрд руб. с 78.023 млрд руб., прибыль от продаж - на 45.38% до 47.197 млрд руб. с 32.465 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 45.8% до 51.445 млрд руб. с 35.285 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 36% до 58.495 млрд руб. с 43.044 млрд руб.



"AK&M" от 31.01.2017