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31/01/2017
11:50

Немецкая Allianz планирует присоединить австралийскую QBE Insurance

Немецкая компания Allianz сделала неофициальное предложение о поглощении крупнейшей страховой компании Австралии QBE Insurance. Как говорится в сообщении Reuters, цена предполагаемой сделки названа не была.

Акции QBE 29 января завершили торги без явной динамики после роста на 5%, в то время как бумаги Allianz снизились на 1.6% после сообщения немецкого делового издания Handelsblatt о том, что компании предложено 15 австралийских долларов за акцию. Таким образом, вся QBE оценена в 20 млрд австралийских долларов ($15 млрд).

Кроме того, Allianz считается вероятным покупателем любых активов, которые могут быть проданы итальянским Generali и Intesa Sanpaolo вместе взятым.

В то же время сама QBE заявила, что не вступала в переговоры с Allianz или любыми другими потенциальными покупателями.

Компания QBE является одним из 20-ти крупнейших в мире страховщиков. Она работает в Северной Америке и Европе, а также в Австралии и Новой Зеландии.

Allianz - крупнейший в Европе страховщик по размеру рыночной капитализации и второй по объёму страховых премий.





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