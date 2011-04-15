ВТБ изучает возможность прекращения участия в АКРА

ПАО "Банк ВТБ" рассматривает возможность выхода из числа акционеров "Аналитического кредитного рейтингового агентства" (АКРА). Об этом сообщает "КоммерсантЪ", ссылаясь на пресс-службу банка.



Ранее СМИ сообщали, что глава ВТБ Андрей Костин обнародовал идею выкупить облигаций федерального займа (ОФЗ) вместо продажи банком 10.9% своих акций в рамках приватизации.



Эта идея нашла поддержку в Минфине РФ. Отмечалось, что продажа акций банка возможна лишь с дисконтом, а сокращение доли в ВТБ лишит бюджет части его дивидендов.



По мнению экспертов, приобретение банком ОФЗ выгодно всем, однако противоречит самой идее приватизации.



ПАО "Банк ВТБ" (ИНН 7702070139) - второй по величине активов российский банк после Сбербанка. Доля государства в капитале ВТБ составляет 60.9%.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в III квартале 2016 года выросла на 201.6% до 18.7 млрд руб. по сравнению показателем за аналогичный период 2015 года. Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2016 года составила 34.1 млрд руб. против убытка в 10.9 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы группы за 9 месяцев увеличились на 58.4% до 310.4 млрд руб.



Чистая прибыль группы ВТБ по РБСУ в первом полугодии 2016 года выросла на 88% до 39.826 млрд руб. с 21.055 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения увеличилась до 42.27 млрд руб. с 21.567 млрд руб. в первом полугодии 2015 года.





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