Индийское подразделение Vodafone и мобильный оператор Idea Cellular могут объединиться

Британская телекоммуникационная компания Vodafone Group 30 января подтвердила информацию о том, что ведёт переговоры о слиянии своего индийского подразделения с индийским мобильным оператором Idea Cellular. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".



Vodafone пока не раскрывает, когда именно планируется совершить данную сделку и каким будет её размер. Однако известно, что если переговоры увенчаются успехом, Idea Cellular выпустит новые акции для Vodafone.



Idea Cellular является третьим по количеству абонентов оператором в Индии, после Bharti Airtel и Vodafone India. По состоянию на ноябрь 2016 года у компании было 187.7 млн абонентов, тогда как у Vodafone India - 202.8 млн, а у Bharti Airtel - 263.3 млн.



Таким образом, если слияние состоится, объединённая компания, имеющая 387 млн абонентов, станет крупнейшим мобильным оператором Индии и одним из крупнейших в мире.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"