Самыми безопасными для здоровья россиян странами Европы в 2016 году стали Германия и Эстония, СОГАЗ

Самыми безопасными для здоровья россиян странами Европы в 2016 году стали Германия и Эстония. Об этом говорится в сообщении СОГАЗа.



Вероятность оказаться на приеме у врача или попасть в больницу в период пребывания в этих странах составила меньше 1%.



В общей сложности было проанализировано почти 2 тыс. обращений за медицинской помощью в 28 европейских странах, наиболее популярных среди россиян. В прошлом году их посетили около 50 тыс. клиентов СОГАЗа, оформивших полисы страхования выезжающих за рубеж. Средняя частота обращений наших сограждан за медицинской помощью в Европе составила 3.8%, то есть из каждых 100 застрахованных в среднем примерно у четверых во время поездки возникали проблемы со здоровьем.



Десятку стран, в которых российские путешественники в 2016 году реже всего обращались за помощью в связи с болезнями, травмами, пищевыми отравлениями и другими проблемами медицинского характера, возглавили Германия и Эстония. Средняя частота обращений туристов за медпомощью в этих странах составила всего 0.85%. При этом следует отметить, что среди застрахованных в СОГАЗе туристов именно Германия стала наиболее посещаемой европейской страной (почти 11 тыс. застрахованных).



Редко наши сограждане обращались к врачам при поездках в Сербию (1.19%), Чехию (1.3%), Бельгию (1.3%), Словакию (1.44%). В десятку стран с самым низким для россиян риском заболеть попали также Венгрия (2.67%), Латвия (2.86%), Польша (2.95%) и Италия (2.98%).



"Невысокая частота обращений за медпомощью в указанных странах во многом обусловлена целью и характером самих путешествий. Большинство людей едут туда не за приключениями и сильными эмоциями, а для спокойного отдыха или по делам. Вероятность получить травму во время экскурсии по Таллину или Будапешту, конечно, намного ниже, чем при катании на гидроцикле в Греции или на горных лыжах в австрийских Альпах.



В целом, российским туристам в Европе медицинская помощь требуется сравнительно нечасто. Однако пренебрегать оформлением страхового полиса все же не следует, даже если его наличие не является обязательным условием для получения визы. Во-первых, полностью исключить вероятность того, что человеку потребуется помощь врача, невозможно. Во-вторых, стоимость медицинских и сопутствующих услуг в европейских странах одна из самых высоких. В 2016 году средняя выплата нашей компании по страховым случаям с российскими туристами в Европе составила около 20 тыс. руб. (для сравнения в Таиланде - около 8 тыс. руб.). В отдельных случаях эти расходы могут достигать сотен тыс. и даже нескольких млн руб. В январе этого года СОГАЗ заплатил почти 4 млн руб. за лечение и перевозку на родину бортом санитарной авиации российских туристов, пострадавших в ДТП в Швейцарии", - говорит заместитель директора по урегулированию убытков и сопровождению программ личного страхования Ольга Пак, цитируемая в сообщении.



Страховая группа "СОГАЗ" объединяет страховые компании ОАО "СОГАЗ", СК "Транснефть", ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА", АО СК "СОГАЗ-МЕД", ООО СК "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", ООО "СОТ-ТРАНС", SOVAG (Германия), "SOGAZ a.d.o. Novi Sad" (Сербия), Международный медицинский центр "СОГАЗ", сервисную медицинскую компанию ООО "СОГАЗ-Медсервис". Региональная сеть группы включает более 800 подразделений и офисов продаж.



"AK&M" от 31.01.2017