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31/01/2017
12:33

В РФ число просроченных кредитов за 2016 год выросло на 7%

В РФ доля просроченных счетов в общем количестве открытых кредитов по итогам 2016 года составила 17.5%. Об этом говорится в сообщении Объединённого кредитного бюро.

Число просроченных кредитов с начала года выросло на 7% до 13.55 млн займов. Год назад темпы роста этого показателя составляли 9%. Количество счетов с просрочкой платежа более 90 дней выросло с начала года на 9% до 10.33 млн, составив по итогам года 13.4% от общего количества открытых кредитов. За 2015 год данный показатель увеличился на 23%.

Объём просроченной задолженности по итогам 2016 года вырос на 13% до 1.3 трлн руб. и в декабре составил 13.8% от общего объёма ссудной задолженности физлиц. Год назад темпы роста этого показателя достигли 49%. Объём "плохих" долгов с просрочкой платежей более 90 дней за год также вырос на 13% до 1.26 трлн руб. и составил 13.4% от ссудной задолженности. В 2015 году темпы роста "плохих" долгов составляли 51%.

Лучше всего в прошлом году россияне обслуживали кредитные карты. Количество просроченных счетов за год увеличилось на 3% до 5.26 млн, составив 13.4% от общего числа открытых кредитных карт.

Самые высокие годовые темпы роста количества просроченных кредитов показал сегмент ипотеки. За прошлый год число таких кредитов выросло на 39% до 114.16 тыс. займов и составило 3.9% от общего количества открытых ипотечных кредитов. Основной рост пришелся на I квартал 2016 года, когда количество просроченных кредитов выросло сразу на 25%. Объём просроченного долга за год увеличился на 24% до 163.11 млрд руб. и составил 4.4% от общего объёма ссудного долга по ипотеке.

Количество просроченных автокредитов за 2016 год выросло на 17% до 221.95 тыс. займов, составив 18.3% от общего числа открытых автокредитов. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25% до 84.62 млрд руб., достигнув 17.2% от ссудного долга по этому виду кредитов.


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