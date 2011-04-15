Polymetal увеличил долю в Тарутинском медном месторождении до 100%

Полиметалл увеличил с 75% до 100% долю в ООО "Восточный Базис", которое владеет лицензией на разработку Тарутинского медного месторождения (Тарутинское). Об этом говорится в сообщении Полиметалла.



Полиметалл приобрёл дополнительные 25% у Gerosena Trading Ltd. Вознаграждение составляет $10 млн, которые подлежат выплате акциями компании в количестве 893575 новых ценных бумаг (0.2% от увеличенного акционерного капитала в форме обыкновенных акций).



Тарутинское является типичным золотомедным скарновым месторождением и прекрасно соответствует стратегии Полиметалла по созданию перерабатывающих хабов. Месторождение обеспечит легкодоступным сырьём, пригодным для отработки открытым способом, флотационную фабрику Варваринское, расположенную в Казахстане в 150 км от места добычи, подчёркивается в сообщении.



Оценка запасов месторождения будет готова в III квартале 2017 года, начало добычи запланировано на 2018 год. Полиметалл планирует в течение 2018-2020 годов ежегодно доставлять и перерабатывать на Варваринском до 300 тыс. т руды и производить 4-5 тыс. т меди в год.



Первоначальные инвестиции в Тарутинское не превысят $5 млн, так как в карьере планируется использовать горную технику с других предприятий Полиметалла.



Площадь Тарутинского лицензионного участка составляет 1.8 кв км.



Polymetal International - это одна из ведущих компаний по добыче золота и серебра в России, Казахстане и Армении.



Ключевой актив Polymetal International - ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870).



Акции Polymetal International котируются на Лондонской и Московской биржах. Polymetal International включена в индексы FTSE 250 и FTSE Gold mines.







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